«Без тебя теннис будет скучным». Убедительная победа Шараповой

Источник: Спорт-Экспресс

Заполучить в число участников саму Марию Шарапову — большая удача для молодого турнира в Тяньцзине — а он ведет свою историю лишь с 2014 года. Если бы не нынешнее положение российской суперзвезды, она едва ли могла оказаться в главном портовом городе Китая — готовилась бы к итоговому чемпионату в Сингапуре.

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Но все сложилось так, как сложилось — 30-летняя теннисистка с удовольствием приняла wild card и приехала в Тяньцзин за рейтинговыми очками и игровой практикой. Пока Марии там все нравится.

«Всегда приятно посещать новые места и играть на новых стадионах, — говорит она. — Новый город, новая публика, новая арена. Мне нравится здешняя интимность, близость трибун к корту. Очень приятные ощущения».

Публика в Тяньцзине отвечает Шараповой взаимностью. По ходу ее четвертьфинального матча на трибуне красовался баннер, перекликавшийся с названием автобиографии теннисистки и гласивший «Неудержимая. Шарапова, не прекращай играть. Без тебя теннис будет скучным». По окончании поединка к россиянке выстроилась целая очередь из желающих получить автограф на свеженьком экземпляре книжки. А сама теннисистка во время интервью у корта порадовала зрителей приветствием на китайском.

Перед этим поклонники россиянки могли увидеть весьма убедительную игру против Штефани Фегеле из Швейцарии, 196-й ракетки мира, пробившейся в основную сетку из квалификации. Свою подачу Мария проиграла лишь раз. Как это часто бывает — в самом начале встречи, но чем дольше длился матч, тем убедительнее выглядела пятикратная победительница турниров «Большого шлема». Встречу Шарапова завершила с показателем в 85 процентов очков, выигранных на первой подаче, а по ходу встречи эта цифра доходила до 94 (!).

Начало получилось непростым — ударам россиянки явно не хватало аккуратности. Перелом после непростого начала наступил в 8-м гейме. Там Фегеле спаслась с 0:40, сделав счет «ровно», но ее именитой сопернице все же удалось добиться второго брейка и повести 5:3. Следующий гейм на своей подаче Шарапова провела блестяще, исполнив два эйса, в том числе и на сетболе. Вообще же, в концовке партии Мария записала себе в актив 12 очков из 15 и взяла партию со счетом 6:3.

Доминировать и по игре, и по счету экс-первая ракетка мира продолжила и в сете номер два. В сумме она выиграла семь геймов подряд и вела 4:0. В четвертом гейме россиянка допустила пару двойных, но Фегеле это никак не помогло. Все, что она смогла сделать, это взять гейм престижа и получить два брейк-пойнта при счете 4:1. Оба, впрочем, так и остались нереализованными, а этот гейм Шарапова завершила в свою пользу красивым ударом слева.

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Тут же она заработала тройной матчбол на приеме и использовала первую же возможность, поставив точку в поединке эффектным и результативным выходом к сетке. Она отпраздновала победу со счетом 6:3, 6:1 за 1 час 4 минуты.