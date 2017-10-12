Остапенко, скорее всего, прекратит сотрудничество с Мединой Гарригес

«Когда меня спросили о позиции капитана, пришлось делать сложный выбор, потому что я тренировала Елену Остапенко, седьмую ракетку мира. Но должность в команде — более значимая. Для меня быть капитаном в Кубке федерации — это максимум», — сказала Медина Гарригес в интервью ABC.