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20:39 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Остапенко, скорее всего, прекратит сотрудничество с Мединой Гарригес

Анабель Медина Гарригес, назначенная капитаном сборной Испании в Кубке федерации, скорее всего, прекратит тренировать чемпионку Roland Garros-2017 Елену Остапенко.

Источник: Reuters

«Когда меня спросили о позиции капитана, пришлось делать сложный выбор, потому что я тренировала Елену Остапенко, седьмую ракетку мира. Но должность в команде — более значимая. Для меня быть капитаном в Кубке федерации — это максимум», — сказала Медина Гарригес в интервью ABC.

Добавим, что сама Медина Гарригес пока не завершила, а только приостановила собственную профессиональную карьеру из-за травмы. В следующем сезоне она планирует вернуться в тур, чтобы «проститься с теннисом на корте».

Испанка также руководит турниром ITF. С Еленой Остапенко, сенсационно выигравшей Открытый чемпионат Франции, также работает ее мать.

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