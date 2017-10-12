Остапенко, скорее всего, прекратит сотрудничество с Мединой Гарригес
Анабель Медина Гарригес, назначенная капитаном сборной Испании в Кубке федерации, скорее всего, прекратит тренировать чемпионку Roland Garros-2017 Елену Остапенко.
Анабель Медина Гарригес, назначенная капитаном сборной Испании в Кубке федерации, скорее всего, прекратит тренировать чемпионку Roland Garros-2017 Елену Остапенко.
«Когда меня спросили о позиции капитана, пришлось делать сложный выбор, потому что я тренировала Елену Остапенко, седьмую ракетку мира. Но должность в команде — более значимая. Для меня быть капитаном в Кубке федерации — это максимум», — сказала Медина Гарригес в интервью ABC.
Добавим, что сама Медина Гарригес пока не завершила, а только приостановила собственную профессиональную карьеру
Испанка также руководит турниром ITF. С Еленой Остапенко, сенсационно выигравшей Открытый чемпионат Франции, также работает ее мать.