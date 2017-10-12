Итальянский теннисист Фоньини наказан за оскорбление женщины-судьи

При этом сам Фоньини признает свою вину, сообщает Спортс.Ru со ссылкой на FortyDeuceTwits, и не собирается оспаривать решение совета директоров турниров «Большого шлема». Организация признала 30-летнего итальянца виновным в серьезном нарушении кодекса поведения и «поступке, противоречащем честной игре».

Наказание будет длиться два года и в случае, если до конца сезона-2019 Фоньини снова продемонстрирует поведение, подобное тому, что с ним случилось в Нью-Йорке, он будет оштрафован на 96 тыс. долларов и отстранен от участия в двух турнирах «Шлема», одним из которых будет US Open. Если теннисист пройдет испытательный срок, штраф составит 48 тыс. долларов и дисквалификацию отменят.