Итальянский теннисист Фоньини наказан за оскорбление женщины-судьи
Итальянец Фабио Фоньини, который стоит в рейтинге Ассоциации
Итальянец Фабио Фоньини, который стоит в рейтинге Ассоциации
При этом сам Фоньини признает свою вину, сообщает Спортс.Ru со ссылкой на FortyDeuceTwits, и не собирается оспаривать решение совета директоров турниров «Большого шлема». Организация признала 30-летнего итальянца виновным в серьезном нарушении кодекса поведения и «поступке, противоречащем честной игре».
Наказание будет длиться два года и в случае, если до конца сезона-2019 Фоньини снова продемонстрирует поведение, подобное тому, что с ним случилось в