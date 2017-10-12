9 октября украинцы в Киеве проиграли команде Хорватии в заключительном матче отборочного турнира к ЧМ-2018 со счетом 0:2.
Надаль вышел в четвертьфинал «Мастерса» в Шанхае, где сыграет с Димитровым
МОСКВА, 12 окт —
МОСКВА, 12 окт —
В четверг испанский теннисист, являющийся первой ракеткой мира, в игре третьего круга одержал победу над итальянцем Фабио Фоньини со счетом 6:3, 6:1. Поединок продолжался 1 час 3 минуты. Счет личных встреч стал 10−3 в пользу испанца.
В матче за выход в полуфинал турнира в Шанхае Надаль сыграет с болгарином Григором Димитровым (6-й номер посева).