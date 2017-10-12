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Каролин Возняцки снялась с соревнований в Гонконге
Датская теннисистка Каролин Возняцки снялась с поединка второго раунда турнира в Гонконге против австралийки Лизетт Кабреры.
Датская теннисистка Каролин Возняцки снялась с поединка второго раунда турнира в Гонконге против австралийки Лизетт Кабреры.
Причиной такого решения датчанки стали болевые ощущения в левом локте, сообщает
Таким образом, Кабрера прошла в ¼ финала, где сыграет с представительницей Австралии Дарьей Гавриловой.