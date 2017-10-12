Альберт Рамос добился победы в 1/8 финала «Мастерса» в Шанхае

За 1 час 27 минут матча 25-й номер рейтинга АТР, 29-летний Альберт, сделал два брейка и семь эйсов. 27-летний Штруфф, занимающий 58-ю позицию в мировой классификации, один раз взял подачу соперника, выполнил четыре эйса и пять раз ошибался при подаче. Испанец увеличил отрыв в личных встречах игроков — 2:0.