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11:56 (мск), источник: GoTennis.ru

Альберт Рамос добился победы в 1/8 финала «Мастерса» в Шанхае

Испанский теннисист Альберт Рамос преодолел барьер третьего раунда турнира в Шанхае, обыграв в двух сетах немца Яна-Леннарда Штруффа, — 7/6 (4), 6/4.

За 1 час 27 минут матча 25-й номер рейтинга АТР, 29-летний Альберт, сделал два брейка и семь эйсов. 27-летний Штруфф, занимающий 58-ю позицию в мировой классификации, один раз взял подачу соперника, выполнил четыре эйса и пять раз ошибался при подаче. Испанец увеличил отрыв в личных встречах игроков — 2:0.

В четвертьфинале соревнований Shanghai Rolex Masters Рамос сыграет либо с хорватом Марином Чиличем, либо с американцем Стивом Джонсоном.

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