Шарапова: счастливое число 13
Мария Шарапова вышла в четвертьфинал турнира в Тянцзине, в двух партиях переиграв Магду Линетт из Польши.
Мария Шарапова вышла в четвертьфинал турнира в Тянцзине, в двух партиях переиграв Магду Линетт из Польши.
Для россиянки это 13-я победа в сезоне.
«ФИЗИКА» ДЛЯ МАРИИ.
Перед матчем с Линетт главным вопросом было физическое состояние Шараповой. При всем уважении к 25-летней теннисистке из Польши, в игровом плане она не представляла
Другое дело — форма россиянки. На турнире в Пекине она сначала три с половиной часа рубилась с Анастасией Севастовой, потом еще два — с Екатериной Макаровой, и в матче с Симоной Халеп было хорошо заметно, что Шарапова устала. Пусть даже между играми с Севастовой и Макаровой у нее было два дня отдыха. Поединок с румынкой Ириной Бегу в первом круге турнира в Тянцине не был затяжным — он продолжался всего час двадцать минут. Но перед этим Шарапова провела день в подвешенном состоянии, ожидая, когда закончится дождь и закончится ли он вообще. Россиянка очень давно не выходила на корт два дня подряд — на том же US Open она играла строго через день.
Но, как выяснилось, опасения оказались напрасными. По крайней мере, в матче с Линетт — посмотрим, что будет в четвертьфинале, который пройдет уже завтра. Игра же с полячкой оказалась во многом похожа на встречу с Бегу. Такое же упорное и ровное начало, когда соперницы брали геймы на своей подаче, только тогда это длилось до счета 3:3, сейчас же — до счета 5:5. За десять геймов Шарапова и Линетт, правда, имели по одному
КОГДА 13 — СЧАСТЛИВОЕ ЧИСЛО.
В матче с Бегу Шарапова в
Впрочем, надо отдать должное Линетт — она билась до последнего. Она сумела сделать еще один брейк, когда россиянка подавала на матч, причем гейм получился затяжным — счет «ровно» устанавливался четыре раза. Такая же упорная борьба была потом и на подаче Линетт, но Шарапова все же сумела пресечь все попытки полячки вернуться в игру и
В матче первого круга с Бегу бросились в глаза не слишком уверенные действия Шараповой на своей второй подаче — всего 38 процентов выигранных очков. Во встрече с Линетт статистика в этом отношении была уже лучше — вполне приличные 58 процентов удачных розыгрышей. При этом на первой подаче Шарапова действует
В четвертьфинале Шарапову ждет встреча с победительницей матча между Штефани Фогеле из Швейцарии и