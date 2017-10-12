Шарапова: счастливое число 13

Источник: Спорт-Экспресс

Для россиянки это 13-я победа в сезоне.

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«ФИЗИКА» ДЛЯ МАРИИ.

Перед матчем с Линетт главным вопросом было физическое состояние Шараповой. При всем уважении к 25-летней теннисистке из Польши, в игровом плане она не представляла каких-то особых загадок для россиянки. 25 лет, 71-я ракетка мира (наивысшее достижение — 64-е место), ни одной победы на турнирах WTA за карьеру — типичный представитель второй полусотни рейтинга. Таких Шарапова обычно обыгрывала в первых кругах турниров «Большого шлема», даже не вспоминая, как их зовут.

Другое дело — форма россиянки. На турнире в Пекине она сначала три с половиной часа рубилась с Анастасией Севастовой, потом еще два — с Екатериной Макаровой, и в матче с Симоной Халеп было хорошо заметно, что Шарапова устала. Пусть даже между играми с Севастовой и Макаровой у нее было два дня отдыха. Поединок с румынкой Ириной Бегу в первом круге турнира в Тянцине не был затяжным — он продолжался всего час двадцать минут. Но перед этим Шарапова провела день в подвешенном состоянии, ожидая, когда закончится дождь и закончится ли он вообще. Россиянка очень давно не выходила на корт два дня подряд — на том же US Open она играла строго через день.

Но, как выяснилось, опасения оказались напрасными. По крайней мере, в матче с Линетт — посмотрим, что будет в четвертьфинале, который пройдет уже завтра. Игра же с полячкой оказалась во многом похожа на встречу с Бегу. Такое же упорное и ровное начало, когда соперницы брали геймы на своей подаче, только тогда это длилось до счета 3:3, сейчас же — до счета 5:5. За десять геймов Шарапова и Линетт, правда, имели по одному брейк-пойнту, но реализовать их не сумели. А затем россиянка воспользовалась своим шансом и завершила партию в свою пользу.

КОГДА 13 — СЧАСТЛИВОЕ ЧИСЛО.

В матче с Бегу Шарапова в какой-то момент выиграла шесть геймов подряд. Во встрече с Линетт ей удался такой же рывок в счете: во второй партии россиянка взяла четыре гейма кряду. И случилось это очень вовремя. В начале сета Линетт удалось сделать брейк и впервые в матче повести — 2:1. После чего Шарапова и включилась, предрешив исход матча.

Впрочем, надо отдать должное Линетт — она билась до последнего. Она сумела сделать еще один брейк, когда россиянка подавала на матч, причем гейм получился затяжным — счет «ровно» устанавливался четыре раза. Такая же упорная борьба была потом и на подаче Линетт, но Шарапова все же сумела пресечь все попытки полячки вернуться в игру и довела-таки встречу до победы. 13-й в этом сезоне.

В матче первого круга с Бегу бросились в глаза не слишком уверенные действия Шараповой на своей второй подаче — всего 38 процентов выигранных очков. Во встрече с Линетт статистика в этом отношении была уже лучше — вполне приличные 58 процентов удачных розыгрышей. При этом на первой подаче Шарапова действует по-прежнему очень уверенно — 70 процентов выигранных очков.