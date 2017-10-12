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11:24 (мск), источник: Чемпионат.com

Макарова и Веснина претендуют на звание лучшего дуэта по итогам года

WTA объявила о начале голосования СМИ по лучшим игрокам сезона в различных номинациях.

Источник: Reuters

Опрос продлится до 16 октября.

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Претенденты на награды WTA
Лучший игрок: Симона Халеп (Румыния), Гарбинье Мугуруса (Испания), Елена Остапенко (Латвия), Каролина Плишкова (Чехия), Элина Свитолина (Украина), Винус Уильямс (США).

Лучший дуэт: Чань Юнжань (Китайский Тайбэй) / Мартина Хингис (Швейцария), Екатерина Макарова (Россия) / Елена Веснина (Россия), Бетани Маттек-Сэндс (США) / Люси Шафаржова (Чехия).

Прогресс года: Каролин Гарсия (Франция), Кристина Младенович (Франция), Елена Остапенко (Латвия), Элина Свитолина (Украина), Коко Вандевеге (США).

Новичок года: Катрин Беллис (США), Беатрис Хаддад-Майя (Бразилия), Элисе Мертенс (Бельгия), Маркета Вондроушова (Чехия).

Возвращение года: Эшли Барти (Австралия), Мэдисон Кис (США), Петра Квитова (Чехия), Слоан Стивенс (США).

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