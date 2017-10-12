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09:55 (мск), источник: Р-Спорт

Болгарский теннисист Григор Димитров стал четвертьфиналистом «Мастерса» в Шанхае

МОСКВА, 12 окт — Р-Спорт. Болгарин Григор Димитров вышел в четвертьфинал теннисного турнира серии «Мастерс» в Шанхае, призовой фонд которого составляет почти шесть миллионов долларов.

Источник: AP 2017

В матче третьего раунда болгарский теннисист, шестой номер посева, со счетом 6:3, 7:6 (7:3) обыграл десятую ракетку турнира американца Сэма Куэрри. Поединок продолжался 1 час 21 минуту. Счет личных встреч соперников стал 3−0 в пользу болгарина.

В четвертьфинале Димитров сыграет с победителем матча между первой ракеткой мира испанцем Рафаэлем Надалем и итальянцем Фабио Фоньини.

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