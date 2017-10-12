Аргентинцы во вторник в решающем матче отборочного турнира чемпионата мира в южноамериканской зоне победили команду Эквадора со счетом 3:1.
Болгарский теннисист Григор Димитров стал четвертьфиналистом «Мастерса» в Шанхае
МОСКВА, 12 окт —
МОСКВА, 12 окт —
В матче третьего раунда болгарский теннисист, шестой номер посева, со счетом 6:3, 7:6 (7:3) обыграл десятую ракетку турнира американца Сэма Куэрри. Поединок продолжался 1 час 21 минуту. Счет личных встреч соперников стал 3−0 в пользу болгарина.
В четвертьфинале Димитров сыграет с победителем матча между первой ракеткой мира испанцем Рафаэлем Надалем и итальянцем Фабио Фоньини.