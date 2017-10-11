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14:46 (мск), источник: БЕЛТА

Арина Соболенко вышла в 1/8 финала на теннисном турнире в Китае

11 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусская теннисистка Арина Соболенко вышла в 1/8 финала на турнире в китайском Тяньцзине (призовой фонд — $426 тыс.), сообщает корреспондент БЕЛТА.

Источник: БЕЛТА

Сегодня в поединке первого раунда Соболенко, занимающая 102-е место в мировом рейтинге, уверенно обыграла в двух сетах китайскую теннисистку Хань Синь Юнь (129-й номер WTA) — 6:3, 6:3. Следующей соперницей Арины Соболенко будет еще одна китаянка Инь-Инь Дуань (93). Бывшая первая ракетка планеты россиянка Мария Шарапова (86) победила румынку Ирину-Камелию Бегу (57) — 6:4, 6:2.

На мужском турнире в Ташкенте с призовым фондом $150 тыс. белорус Владимир Игнатик (193) переиграл серба Данило Петровича (257) — 6:4, 6:2. В парном разряде белорус Андрей Василевский и чилиец Ханс Подлипник-Кастильо не сумели пробиться в полуфинал, уступив сегодня боснийско-японскому тандему Мирза Башич / Тошихиде Мацуи — 3:6, 6:3, 4:10.

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