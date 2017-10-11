Арина Соболенко вышла в 1/8 финала на теннисном турнире в Китае
11 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусская теннисистка Арина Соболенко вышла в 1/8 финала на турнире в китайском Тяньцзине (призовой фонд — $426 тыс.), сообщает корреспондент БЕЛТА.
11 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусская теннисистка Арина Соболенко вышла в 1/8 финала на турнире в китайском Тяньцзине (призовой фонд — $426 тыс.), сообщает корреспондент БЕЛТА.
Сегодня в поединке первого раунда Соболенко, занимающая 102-е место в мировом рейтинге, уверенно обыграла в двух сетах китайскую теннисистку Хань Синь Юнь (129-й номер WTA) — 6:3, 6:3. Следующей соперницей Арины Соболенко будет еще одна китаянка
На мужском турнире в Ташкенте с призовым фондом $150 тыс. белорус Владимир Игнатик (193) переиграл серба Данило Петровича (257) — 6:4, 6:2. В парном разряде белорус Андрей Василевский и чилиец Ханс