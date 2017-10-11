Самая известная российская спортсменка прекрасно одета всегда, даже в пылу борьбы на кортах
Павлюченкова пробилась в четвертьфинал теннисного турнира в Гонконге
МОСКВА, 11 окт —
МОСКВА, 11 окт —
Павлюченкова, посеянная на турнире под шестым номером, во втором круге в двух партиях нанесла поражение американке Жаклин Како, вышедшей в основную сетку турнира через квалификацию, — 7:6 (7:3), 6:1. Поединок продолжался 1 час 34 минуты.
Соперницей российской теннисистки в четвертьфинале соревнований будет победительница матча Винус Уильямс (США, 2-й номер посева) — Наоми Осака (Япония).