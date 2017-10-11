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13:39 (мск), источник: Р-Спорт

Павлюченкова пробилась в четвертьфинал теннисного турнира в Гонконге

МОСКВА, 11 окт — Р-Спорт. Россиянка Анастасия Павлюченкова шагнула в четвертьфинал теннисного турнира в Гонконге, призовой фонд которого превышает 425 тысяч долларов.

Павлюченкова, посеянная на турнире под шестым номером, во втором круге в двух партиях нанесла поражение американке Жаклин Како, вышедшей в основную сетку турнира через квалификацию, — 7:6 (7:3), 6:1. Поединок продолжался 1 час 34 минуты.

Соперницей российской теннисистки в четвертьфинале соревнований будет победительница матча Винус Уильямс (США, 2-й номер посева) — Наоми Осака (Япония).

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