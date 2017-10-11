Рафаэль Надаль: Мне кажется, я успешно адаптировал свой теннис к новым требованиям

«Нет, не в моём возрасте. Это никак не мотивирует меня, но и не оказывает какого-либо давления. По ходу сезона передо мной не стояла задача оказаться там, где я нахожусь в данный момент. Однако я всегда считал, что лучше быть вторым, чем третьим, а первым — чем вторым. Впрочем, для меня важнее всего то, что я чувствую себя здоровым и могу бороться за победу на любимых турнирах.