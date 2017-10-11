Рафаэль Надаль: Мне кажется, я успешно адаптировал свой теннис к новым требованиям
Испанский теннисист Рафаэль Надаль ответил на вопрос о том, является ли для него возможность завершить сезон в ранге первой ракетки мира дополнительной мотивацией.
Испанский теннисист Рафаэль Надаль ответил на вопрос о том, является ли для него возможность завершить сезон в ранге первой ракетки мира дополнительной мотивацией.
«Нет, не в моём возрасте. Это никак не мотивирует меня, но и не оказывает
Очень рад, что после долгих лет карьеры я