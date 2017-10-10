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18:09 (мск), источник: Чемпионат.com

Впервые в истории за один год в женском теннисе появилось три новых лидера

В сезоне-2017 впервые в истории женского тура появились три новые первые ракетки мира в одиночном разряде: чешка Каролина Плишкова, испанка Гарбинье Мугуруса и румынка Симона Халеп.

Источник: Reuters

Ранее в одном календарном году на первой строчке были максимум две дебютантки. В 2002-м поочерёдно впервые возглавили рейтинг американки Винус и Серена Уильямс. В 2003 на вершине впервые побывали бельгийки Ким Клейстерс и Жюстин Энен, а в 2008-м — сербки Ана Иванович и Елена Янкович.

Был повторён рекорд по числу теннисисток на вершине за один сезон. В 2008-м на теннисном троне побывали Энен, объявившая о завершении карьеры перед «Ролан Гаррос», россиянка Мария Шарапова, Иванович, Янкович и Серена. Закончила тот год лидером Янкович. Напомним, что этот год первой ракеткой начинала немка Анжелика Кербер, плюс по ходу сезона на вершину возвращалась Серена.

Кроме того, семь смен первой ракетки по ходу сезона — повторение рекорда 2002 года. Интересно, что тогда лидерами были исключительно американки. Начинавшую сезон первой ракеткой мира Линдсей Дэвенпорт сменила Дженнифер Каприати. Затем на вершину поднимались Винус Уильямс, Каприати, снова Винус, снова Каприати, ещё раз Винус и, наконец, Серена Уильямс.

Отметим также, что в мужском туре три новые первые ракетки были в 1999 году: испанец Карлос Мойя, россиянин Евгений Кафельников и австралиец Патрик Рафтер.

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