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12:34 (мск), источник: ТАСС

Серена Уильямс хочет вернуться на корт в январе 2018 года

ТАСС, 10 октября. Американская теннисистка Серена Уильямс хочет принять участие в Открытом чемпионате Австралии в январе 2018 года, спустя четыре месяца после рождения дочери. Об этом сообщает телеканал Sky Sports со ссылкой на директора турнира Крейга Тили.

Источник: Reuters

«Серена, как настоящий чемпион, хочет выиграть больше 23 турниров серии Большого шлема. У нас прекрасные отношения с семьей Уильямс. Серена хочет вернуться в 2018 году и защитить свой титул. У нее еще есть несколько месяцев на тренировки и подготовку к турниру. Сможет ли она принять участие, будет зависеть от ее состояния», — заявил Тили.

Уильямс выиграла Открытый чемпионат Австралии в 2017 году, обыграв в финале свою сестру Винус Уильямс. Как стало известно позднее, во время турнира Серена была на восьмой неделе беременности. 1 сентября 2017 года американка родила дочь.

В общей сложности на счету Уильямс 23 победы на турнирах серии Большого шлема, что является рекордом Открытой эры (периода с 1968 года по настоящее время, в котором все игроки, включая любителей, получили право участвовать в любых соревнованиях). Кроме того, Уильямс является четырехкратной олимпийской чемпионкой, выиграв одиночный турнир 2012 года, а также трижды победив в парных разрядах вместе со своей сестрой Винус (2000, 2008, 2012). Также Уильямс является третьей теннисисткой в истории, после немки Штеффи Граф (377) и американки Мартины Навратиловой (332), по количеству недель, проведенных на первой строчке рейтинга Женской теннисной ассоциации (319).

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Открытый чемпионат Австралии является первым в сезоне турниром серии Большого шлема. В 2018 году призовой фонд соревнований составит $55 млн. Победители в мужском одиночном и женском одиночном разрядах получат по $4 млн. В 2018 году турнир пройдет с 15 по 28 января.

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