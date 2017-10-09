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20:20 (мск), источник: ТАСС

Теннисистка Кузнецова надеется хорошо выступить на турнире «ВТБ Кубок Кремля»

ТАСС, 9 октября. Россиянка Светлана Кузнецова надеется хорошо выступить на предстоящем московском теннисном турнире «ВТБ Кубок Кремля», который стартует 14 октября. Слова спортсменки приводит пресс-служба соревнований.

32-летняя Кузнецова является первой ракеткой России и занимает восьмое место в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA).

«Считаю, что провела этот год достойно и более стабильно, чем прошлый, мне всегда очень приятно играть в Москве. Я никогда не думала о том, что смогу выиграть здесь хотя бы раз, а уже стала чемпионкой дважды. Надеюсь, хорошо выступить и в этом году», — сказала спортсменка.

Кузнецова дебютировала на московском турнире в 2003 году. В 2013 году вместе с австралийкой Самантой Стосур россиянка одержала победу в парном разряде. Два последних года она побеждала в одиночном разряде.

Кузнецова является победительницей двух турниров Большого шлема в одиночном разряде (Открытый чемпионат США 2004 года и Открытый чемпионат Франции — 2009). Также она выигрывала 17 турниров WTA в одиночном разряде.

«ВТБ Кубок Кремля» пройдет с 14 по 22 октября на кортах спорткомплекса «Олимпийский». Общий призовой фонд турнира составит $1,6 млн.

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