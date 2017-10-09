Теннисистка Кузнецова надеется хорошо выступить на турнире «ВТБ Кубок Кремля»

«Считаю, что провела этот год достойно и более стабильно, чем прошлый, мне всегда очень приятно играть в Москве. Я никогда не думала о том, что смогу выиграть здесь хотя бы раз, а уже стала чемпионкой дважды. Надеюсь, хорошо выступить и в этом году», — сказала спортсменка.