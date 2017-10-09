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09:49 (мск), источник: Р-Спорт

Халеп возглавила рейтинг WTA, Шарапова вошла в топ-100

МОСКВА, 9 окт — Р-Спорт. Румынка Симона Халеп возглавила рейтинг Женской теннисной ассоциации (WTA), россиянка Мария Шарапова вошла в топ-100 и занимает 86-ю строчку, сообщается на сайте организации.

Источник: Reuters

Обновленный рейтинг был опубликован в понедельник. Халеп в субботу в полуфинале крупного турнира в Пекине победила латвийку Елену Остапенко и благодаря этому успеху смогла сместить с первого места рейтинга испанку Гарбинье Мугурусу. В финале турнира румынка проиграла француженке Каролин Гарсии, которая в новой версии рейтинга вошла в топ-10. Шарапова, уступившая Халеп в третьем круге турнира в Пекине, совершила рывок на 18 позиций.

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Лучшей из россиянок в рейтинге является Светлана Кузнецова, которая поднялась на одну строчку и занимает восьмое место.

Рейтинг WTA, версия от 9 октября:

1 (2). Симона Халеп (Румыния) — 6175 очков,

2 (1). Гарбинье Мугуруса (Испания) — 6135,

3 (4). Каролина Плишкова (Чехия) — 5605,

4 (3). Элина Свитолина (Украина) — 5465,

5 (5). Винус Уильямс (США) — 4642,

6 (6). Каролина Возняцки (Дания) — 4640,

7 (8). Елена Остапенко (Латвия) — 4510,

8 (9). Светлана Кузнецова (Россия) — 4005,

9 (15). Каролин Гарсия (Франция) — 3860,

10 (7). Йоханна Конта (Великобритания) — 3795,

19 (20). Елена Веснина (Россия) — 2300…

21 (21). Анастасия Павлюченкова (Россия) — 2245…

29 (34). Дарья Касаткина (Россия) — 1745…

33 (33). Екатерина Макарова (Россия) — 1605…

69 (66). Наталья Вихлянцева (Россия) — 893…

72 (72). Екатерина Александрова (Россия) — 830…

79 (78). Евгения Родина (Россия) — 752…

86 (104). Мария Шарапова (Россия) — 725…

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