Халеп возглавила рейтинг WTA, Шарапова вошла в топ-100

Обновленный рейтинг был опубликован в понедельник. Халеп в субботу в полуфинале крупного турнира в Пекине победила латвийку Елену Остапенко и благодаря этому успеху смогла сместить с первого места рейтинга испанку Гарбинье Мугурусу. В финале турнира румынка проиграла француженке Каролин Гарсии, которая в новой версии рейтинга вошла в топ-10. Шарапова, уступившая Халеп в третьем круге турнира в Пекине, совершила рывок на 18 позиций.