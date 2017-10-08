Новая первая ракетка мира рассказала об отношениях с Шараповой

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«У меня никогда не было комплексов в отношении Шараповой. Просто мне не нравится её стиль игры. Шарапова — единственная теннисистка, с которой я никогда не разговаривала. Но она не общается ни с кем», — сказала Халеп.

4 октября румынка обыграла Шарапову на турнире в Пекине. Эта победа стала первой для Халеп над россиянкой в карьере. Счет их личных встреч стал 7:1 в пользу 30-летней уроженки Нягани. В понедельник, 9 октября, Халеп впервые станет первой ракеткой мира.