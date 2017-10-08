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10:08 (мск), источник: Lenta.Ru

Новая первая ракетка мира рассказала об отношениях с Шараповой

Румынская теннисистка Симона Халеп, которая 9 октября возглавит рейтинг Женской теннисной ассоциации (WTA), рассказала об отношениях с россиянкой Марией Шараповой. Ее слова приводит «Чемпионат.com» со ссылкой на румынское телевидение.

Источник: Reuters

«У меня никогда не было комплексов в отношении Шараповой. Просто мне не нравится её стиль игры. Шарапова — единственная теннисистка, с которой я никогда не разговаривала. Но она не общается ни с кем», — сказала Халеп.

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4 октября румынка обыграла Шарапову на турнире в Пекине. Эта победа стала первой для Халеп над россиянкой в карьере. Счет их личных встреч стал 7:1 в пользу 30-летней уроженки Нягани. В понедельник, 9 октября, Халеп впервые станет первой ракеткой мира.

Шарапова и Халеп встречались 29 августа в первом в первом круге Открытого чемпионата США. Тогда победу одержала россиянка (6:4, 4:6, 6:3). На US Open Шарапова дошла до стадии 1/8 финала, уступив латвийской спортсменке Анастасии Севастовой. Этот турнир стал первым из серии «Большого шлема» для россиянки с Открытого чемпионата Австралии-2016, где она дошла до полуфинала. 15 месяцев Шарапова пропустила из-за дисквалификации за мельдоний.

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