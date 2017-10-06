Next Generation. Как ATP проведёт опыты над Зверевым, Рублёвым и другими

Источник: РИА "Новости"

Теннис всегда считался довольно консервативным видом спорта. Но тем не менее желающих влезть в его структуру и что-то поменять с каждым годом становится всё больше. Вот уже парники на всех турнирах, за исключением мэйджоров, играют чемпионский тай-брейк вместо полноценного третьего сета. И это никого не удивляет.

Теперь же ATP вместе с итальянской федерацией тенниса подготовила новый эксперимент. В Милане с 7 по 11 ноября состоится итоговый турнир для лучших игроков в возрасте до 21 года. В итальянский мегаполис приедут 8 талантов, 7 из них будут определены в соответствии с рейтингом ATP, а ещё одному игроку выдадут «уайлд-кард».

На данный момент сразу три россиянина находятся в семёрке лучших молодых. Но если за Андрея Рублёва и Карена Хачанова особенно переживать не приходится, то вот Даниил Медведев может потерять свою 7-ю позицию. На пятки ему наступают кореец Хён Чхун и американец Фрэнсис Тиафо. Правда, зная трепетное отношение боссов ATP к Тиафо, можно предположить, что ему достанется специальное приглашение.

В любом случае наблюдать за миланскими баталиями молодёжи будет невероятно интересно. Помимо россиян в Милан обязательно приедет Александр Зверев, а также открытие американской серии Денис Шаповалов. Русскоговорящих парней будет в достатке. И над всем скоплением будущих звёзд будут экспериментировать. Правила турнира — это помесь бреда сумасшедшего с желанием сделать теннис ещё более компактным и смотрибельным продуктом.



Все игроки будут разделены на две группы, по двое лучших выйдут в полуфинал, далее решающий матч. Ничего необычного. Все отобравшиеся разделят призовой фонд в размере $ 1,275 млн, каждому достанется по его заслугам.

Но формат встреч поразит многих. Во-первых, пятисетовые матчи. Но не пугайтесь раньше времени. Для победы в сете нужно выиграть 4 гейма, при счёте 3:3 будет играться тай-брейк. Более того, в геймах не будет счёта больше/меньше. При 40:40 теннисисты разыграют решающее очко. Причём принимающий будет определять, в какой квадрат при «ровно» будет направлять игровой снаряд подающий.



Что ещё нового? Сетка при подаче будет отменена. Вернее, отменят нетбол — если мяч будет задевать сетку и при этом попадать в квадрат, то розыгрыш продолжится. Элемент неожиданности, так сказать.

На матче будет работать только судья на вышке. Экономия! Линейным платить не нужно. Зато любой спорный розыгрыш будут показывать на специальном табло, система «хоук-ай» всё всем продемонстрирует. Если вдруг «вышечник» зафиксирует зашаг, то это можно будет оспорить. «Челлендж» предусмотрен даже на такой случай.

Матчи будут начинаться ровно через пять минут после того, как теннисисты появятся на корте. Минимальное время на разминку. Будет введено правило 25 секунд между розыгрышами. Только очко будет сыграно, как запустят счётчик. В течение отведённого времени нужно выполнить подачу. Рафе Надалю повезло, что ему не 21 год.

Каждый игрок может взять всего один медицинский тайм-аут за матч. Специфика и характер травмы значения не имеют. Не можешь играть — снимайся.



Ну и ещё одно сомнительное правило. Даже не правило, а дополнение. Зрители могут ходить по стадиону во время розыгрыша. Никто на них уже не будет рычать. Исключение — нельзя ходить во время розыгрыша очка за задними линиями. Если же вы находитесь на центральной — то, пожалуйста, бродите, сколько вам влезет.

Такой чудный турнир нас ожидает. И если правило 25 секунд на подачу точно уже давно стоило ввести, то остальные новинки вызывают массу вопросов. Пятиминутная разминка. Зачем, для чего? Чтобы теннисисты чаще получали травмы? Отмена «больше/меньше» также сомнительная мера. Хождение зрителей по трибунам — идиотизм в чистом виде.



Посмотрим, как ко всему этому отнесётся прогрессивная молодёжь. Думаю, Саше Звереву после всего этого балагана будет нелегко оправиться и перестроиться на нормальный теннис. А после Милана ему предстоит переехать в Лондон на итоговый турнир.