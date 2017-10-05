Бывшая первая ракетка мира Беккер продаст трофеи из-за многомиллионных долгов

Источник: РИА "Новости"

По информации издания, теннисист выставит на аукцион награды стоимостью 1 миллион фунтов стерлингов (1,1 миллиона евро) и четыре пары коллекционных наручных часов. Ожидается, что продажа трофеев покроет только часть долгов спортсмена.

Нынешнее состояние Беккера не превышает 500 тысяч евро и состоит в основном из ценных бумаг и недвижимости, включая дом на Майорке.

49-летний теннисист потерял состояние, вложив деньги в нигерийские нефтяные компании. Кроме того, во время бракоразводного процесса он выплатил 10 миллионов евро бывшей супруге Барбаре.

За карьеру Беккер одержал шесть побед в одиночном разряде турниров «Большого Шлема» и заработал более 25 миллионов долларов призовых в одиночном и парном разрядах.