Бывшая первая ракетка мира Беккер продаст трофеи из-за многомиллионных долгов
Бывшая первая ракетка мира немец Борис Беккер собирается продать свои трофеи победителя Уимблдона
Бывшая первая ракетка мира немец Борис Беккер собирается продать свои трофеи победителя Уимблдона
По информации издания, теннисист выставит на аукцион награды стоимостью 1 миллион фунтов стерлингов (1,1 миллиона евро) и четыре пары коллекционных наручных часов. Ожидается, что продажа трофеев покроет только часть долгов спортсмена.
Нынешнее состояние Беккера не превышает 500 тысяч евро и состоит в основном из ценных бумаг и недвижимости, включая дом на Майорке.
49-летний теннисист потерял состояние, вложив деньги в нигерийские нефтяные компании. Кроме того, во время бракоразводного процесса он выплатил 10 миллионов евро бывшей супруге Барбаре.
За карьеру Беккер одержал шесть побед в одиночном разряде турниров «Большого Шлема» и заработал более 25 миллионов долларов призовых в одиночном и парном разрядах.
С 2013 по 2016 год немец был тренером теннисиста Новака Джоковича. За это время спортсмен одержал шесть побед на турнирах серии «Большого шлема». Однако в декабре 2016 года Джокович объявил о завершении сотрудничества с немецким тренером.