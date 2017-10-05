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20:42 (мск), источник: Lenta.Ru

Бывшая первая ракетка мира Беккер продаст трофеи из-за многомиллионных долгов

Бывшая первая ракетка мира немец Борис Беккер собирается продать свои трофеи победителя Уимблдона из-за долгов на сумму в 54 миллиона фунтов. Об этом сообщает The Daily Mail.

Источник: РИА "Новости"

По информации издания, теннисист выставит на аукцион награды стоимостью 1 миллион фунтов стерлингов (1,1 миллиона евро) и четыре пары коллекционных наручных часов. Ожидается, что продажа трофеев покроет только часть долгов спортсмена.

Нынешнее состояние Беккера не превышает 500 тысяч евро и состоит в основном из ценных бумаг и недвижимости, включая дом на Майорке.

49-летний теннисист потерял состояние, вложив деньги в нигерийские нефтяные компании. Кроме того, во время бракоразводного процесса он выплатил 10 миллионов евро бывшей супруге Барбаре.

За карьеру Беккер одержал шесть побед в одиночном разряде турниров «Большого Шлема» и заработал более 25 миллионов долларов призовых в одиночном и парном разрядах.

С 2013 по 2016 год немец был тренером теннисиста Новака Джоковича. За это время спортсмен одержал шесть побед на турнирах серии «Большого шлема». Однако в декабре 2016 года Джокович объявил о завершении сотрудничества с немецким тренером.

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