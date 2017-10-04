Веснина, Конта и Гарсия претендуют на последнее место на Итоговом чемпионате WTA

В настоящее время на восьмом месте Чемпионской гонки находится Конта. Если Гарсия дойдёт до полуфинала соревнований в Пекине, то также будет претендовать на место на WTA Finals. Весниной для этого необходимо завоевать главный трофей турнира China Open.

Если ничего из этого не произойдёт, то уже на этой неделе Конта может впервые в карьере квалифицироваться на Итоговый чемпионат WTA.