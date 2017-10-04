Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/tennis/31223353/
4 октября 2017, 23:54 | Теннис | GoTennis.ru

Веснина, Конта и Гарсия претендуют на последнее место на Итоговом чемпионате WTA

Британка Йоханна Конта, россиянка Елена Веснина и француженка Каролин Гарсия являются главными претендентками на последнее, восьмое место на Итоговом чемпионате WTA в Сингапуре. Об этом сообщает пресс-служба WTA.

В настоящее время на восьмом месте Чемпионской гонки находится Конта. Если Гарсия дойдёт до полуфинала соревнований в Пекине, то также будет претендовать на место на WTA Finals. Весниной для этого необходимо завоевать главный трофей турнира China Open.

Если ничего из этого не произойдёт, то уже на этой неделе Конта может впервые в карьере квалифицироваться на Итоговый чемпионат WTA.
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Тенниса

Еще 7 новостей  Все новости
04 октября

Веснина, Конта и Гарсия претендуют на последнее место на Итоговом чемпионате WTA

Отец сестёр Уильямс через суд просит ограничить его общение с женой во время бракоразводного процесса

Бабош и Главацкова квалифицировались на Итоговый чемпионат WTA в паре