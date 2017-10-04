Бабош и Главацкова квалифицировались на Итоговый чемпионат WTA в паре

В текущем сезоне теннисистки завоевали трофеи на парных турнирах в Рабате, Квебеке и Ташкенте. Для каждой из них это уже не первое выступление на WTA Finals, однако вместе они сыграю впервые.

Напомним, что ранее на Итоговый чемпионат WTA квалифицировались Мартина Хингис и Юн-Янь Чань, Екатерина Макарова и Елена Веснина, Эшли Барти и Кейси Дельаква, Люси Градецка и Катержина Синякова.