Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/tennis/31223190/
4 октября 2017, 23:19 | Теннис | GoTennis.ru

Бабош и Главацкова квалифицировались на Итоговый чемпионат WTA в паре

Венгерка Тимеа Бабош и чешка Андреа Главацкова выступят на Итоговом чемпионате WTA, который пройдёт с 22 по 29 октября в Сингапуре.

В текущем сезоне теннисистки завоевали трофеи на парных турнирах в Рабате, Квебеке и Ташкенте. Для каждой из них это уже не первое выступление на WTA Finals, однако вместе они сыграю впервые.

Напомним, что ранее на Итоговый чемпионат WTA квалифицировались Мартина Хингис и Юн-Янь Чань, Екатерина Макарова и Елена Веснина, Эшли Барти и Кейси Дельаква, Люси Градецка и Катержина Синякова.
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Тенниса

Еще 7 новостей  Все новости
05 октября

Отец сестёр Уильямс через суд просит ограничить его общение с женой во время бракоразводного процесса

Бабош и Главацкова квалифицировались на Итоговый чемпионат WTA в паре

Элина Свитолина: Передо мной стояла задача сломить уверенность Барти