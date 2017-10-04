Бабош и Главацкова квалифицировались на Итоговый чемпионат WTA в паре
Венгерка Тимеа Бабош и чешка Андреа Главацкова выступят на Итоговом чемпионате WTA, который пройдёт с 22 по 29 октября в Сингапуре.
В текущем сезоне теннисистки завоевали трофеи на парных турнирах в Рабате, Квебеке и Ташкенте. Для каждой из них это уже не первое выступление на WTA Finals, однако вместе они сыграю впервые.
Напомним, что ранее на Итоговый чемпионат WTA квалифицировались Мартина Хингис и
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter