Дарья Касаткина: Счастлива, что мне удалось выиграть битву против Радваньской
Россиянка Дарья Касаткина поделилась эмоциями от своей победы в третьем круге турнира в Пекине и рассказала, чего ждёт от встречи с румынкой Симоной Халеп.
«Это был отличный вечер и великолепный матч. Мы обе продемонстрировали прекрасный теннис. Я счастлива, потому что мне удалось выиграть эту битву.
С Халеп нам предстоит встретиться уже в четвёртый раз, и я с нетерпением жду этого матча. Это будет четвертьфинал, так что мне нужно показать лучшее, на что я способна, — приводит слова Касаткиной официальный сайт WTA.
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