Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/tennis/31222913/
4 октября 2017, 22:20 | Теннис | GoTennis.ru

Дарья Касаткина: Счастлива, что мне удалось выиграть битву против Радваньской

Россиянка Дарья Касаткина поделилась эмоциями от своей победы в третьем круге турнира в Пекине и рассказала, чего ждёт от встречи с румынкой Симоной Халеп.

«Это был отличный вечер и великолепный матч. Мы обе продемонстрировали прекрасный теннис. Я счастлива, потому что мне удалось выиграть эту битву.

С Халеп нам предстоит встретиться уже в четвёртый раз, и я с нетерпением жду этого матча. Это будет четвертьфинал, так что мне нужно показать лучшее, на что я способна, — приводит слова Касаткиной официальный сайт WTA.
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Тенниса

Еще 7 новостей  Все новости
04 октября

Дарья Касаткина: Счастлива, что мне удалось выиграть битву против Радваньской

Пекин. Расписание шестого игрового дня

Мария Шарапова: Спорт даёт людям нечто совершенно особенное