Дарья Касаткина: Счастлива, что мне удалось выиграть битву против Радваньской

«Это был отличный вечер и великолепный матч. Мы обе продемонстрировали прекрасный теннис. Я счастлива, потому что мне удалось выиграть эту битву.

С Халеп нам предстоит встретиться уже в четвёртый раз, и я с нетерпением жду этого матча. Это будет четвертьфинал, так что мне нужно показать лучшее, на что я способна, — приводит слова Касаткиной официальный сайт WTA.