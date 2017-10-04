Симона Халеп: Мне впервые удалось обыграть Шарапову, так что я хочу насладиться этим успехом

«Матч сложился просто великолепно. Мне показалось, что я продемонстрировала свой лучший теннис. Я отлично действовала на подаче, а это является результатом моей работы после US Open. Мне впервые удалось обыграть Шарапову, так что я хочу насладиться этим успехом.

Этот момент стал для меня особенным, потому что раньше у меня никогда это не получалось. Хотя мне кажется, что я и до этого играла на высоком уровне. Сейчас я просто радуюсь этому результату, а о следующем матче подумаю завтра.

После поражения на US Open я стала гораздо больше времени проводить на корте и работать над подачей. Могла подать несколько корзин мячей подряд.

Я осознала, что мне нужно сохранять концентрацию и уверенность в себе, чтобы играть на высочайшем уровне. Сегодня я действовала стабильно и просто пробивала. Я была спокойна на протяжении всей встречи. Мне и до этого казалось, что я могу одержать победу в матче с Шараповой, но мне этого не удавалось.

Сегодня был просто ещё один поединок, и я показала всё, на что способна, — приводит слова Халеп официальный сайт WTA.