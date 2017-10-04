Димитров обыграл дель Потро и вышел в четвертьфинал турнира в Пекине
Болгарский теннисист Григор Димитров (3) пробился в четвертьфинал турнира в Пекине, в двух сетах обыграв представителя Аргентины
Хуан-Мартина дель Потро (WC) со счётом 7:6 (8:6), 7:5.
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Продолжительность встречи составила 2 часа. Григор 4 раза подал навылет, совершил 4 двойные ошибки и реализовал 3 из 4
За выход в полуфинал Димитров поспорит с испанцем Роберто
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