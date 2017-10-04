Димитров обыграл дель Потро и вышел в четвертьфинал турнира в Пекине

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Продолжительность встречи составила 2 часа. Григор 4 раза подал навылет, совершил 4 двойные ошибки и реализовал 3 из 4 брейк-пойнтов. На счету его соперника 6 эйсов, 4 двойные ошибки и 2 брейка. Во втором сете дель Потро вёл 5:2, но проиграл 5 геймов подряд.