Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/tennis/31220121/
4 октября 2017, 17:06 | Теннис | Чемпионат.com

Димитров обыграл дель Потро и вышел в четвертьфинал турнира в Пекине

Болгарский теннисист Григор Димитров (3) пробился в четвертьфинал турнира в Пекине, в двух сетах обыграв представителя Аргентины Хуан-Мартина дель Потро (WC) со счётом 7:6 (8:6), 7:5.

Болгарский теннисист <span class=error>Григор</span> <span class=error>Димитров</span> (3) пробился в четвертьфинал турнира в Пекине в двух сетах обыграв представителя Аргентины <nobr>Хуан-Мартина</nobr> <span class=error>дель</span> <span class=error>Потро</span> (WC) со счётом 7:6 (8:6) 7:5. Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

Продолжительность встречи составила 2 часа. Григор 4 раза подал навылет, совершил 4 двойные ошибки и реализовал 3 из 4 брейк-пойнтов. На счету его соперника 6 эйсов, 4 двойные ошибки и 2 брейка. Во втором сете дель Потро вёл 5:2, но проиграл 5 геймов подряд.

За выход в полуфинал Димитров поспорит с испанцем Роберто Баутиста-Агутом (5).
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Тенниса

Еще 7 новостей  Все новости

Не смог уйти от ножа. Как убили ходока, защищавшего девушек

Каррера или Карпин? Угадай тренера «Спартака»

Медведева идёт на десерт. Что ждёт Россию на Олимпиаде

Каррера: я не говорил, что виноваты игроки. Первый виноватый — я