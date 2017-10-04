Великая румынская стена. Халеп взяла реванш у Шараповой

Перед этим матчем обращали на себя внимание два обстоятельства. Первое — соперницы подошли к очередной очной встрече разными путями. Шарапова в стартовых кругах провела два изнурительных трехсетовых матча против Анастасии Севастовой и Екатерины Макаровой. Тогда как румынка, намучившись с Элисон Риске, затем отдала всего два гейма Магдалене Рыбариковой, снявшейся во втором сете из-за травмы. В общей сложности Халеп провела на корте на два часа меньше россиянки, и должна была быть гораздо свежее.

Но второй фактор — Шарапова ранее в карьере никогда не уступала Халеп. Все предыдущие семь игр между ними завершились победами россиянки, в том числе и недавний матч первого круга на Открытом чемпионате США. Тогда Халеп считалась фаворитом (и тоже была посеяна второй), но психологическое преимущество оказалось не на ее стороне. И в Пекине, кстати, публика поддерживала Шарапову. Но на этот раз одной психологии оказалось недостаточно — ведь румынка провела один из лучших матчей в карьере.

ОШИБКА ЗА ОШИБКОЙ

То, что у Шараповой в этот вечер могут возникнуть серьезные проблемы, стало ясно уже в первом гейме, который она проиграла под ноль. У нее сразу не пошла первая подача, тогда как Халеп сразу показала, на что сделала ставку при подготовке к матчу — максимально внимательная игра на задней линии и минимум ошибок.

У Шараповой, впрочем, поначалу тоже было чем удивить соперницу. В стартовых геймах она несколько раз здорово пробивала обратным кроссом справа, чего румынка явно не ожидала. Это позволило ей тут же сделать обратный брейк, и даже сорвать аплодисменты тренера Свена Гренефельда.

Но вот три гейма спустя специалист, вызванный на корт, уже не был столь благодушен, и достаточно жестко выговаривал Шараповой. Одной из главных причин этого было то, что она раз за разом продолжала ошибаться. Например, на счете «меньше» в третьем гейме в одном розыгрыше россиянка дважды попала в трос, и со второй попытки мяч приземлился за линией. А после двух невынужденных в начале следующего гейма счет по ошибкам стал 10:0 в пользу Шарапова — ее соперница взяла свою подачу под ноль.

Гренефельд, появившийся рядом с Шараповой при счете 1:4, требовал у нее, чтобы та играла глубже, как в той самой встрече на US Open. После нагоняя от тренера россиянка активизировалась, в начале следующего гейма гоняя Халеп по корту. Но соперница спокойно переждала этот всплеск активности Шараповой, которая скоро снова допустила две ошибки подряд.

Еще один компонент, в котором у россиянки были явные проблемы в эти минуты — первая подача. Ее процент был близок к 50, и вовсе не случайно Шарапова лишь с четвертой попытки смогла впервые взять «свой» гейм. При этом, как только у нее начинала работать подача, Халеп испытывала трудности.

Но в целом прием у Халеп в этот вечер был почти безупречен, как и позиционная игра. Красноречивая статистика — в первой партии румынка допустила всего одну невынужденную ошибку, а Шарапова целых 20! И на второй подаче россиянки Халеп выиграла девять мячей из 12. Ничего удивительного, что первый сет завершился со счетом 6:2 в пользу румынки. Она навязывала Шараповой свой план на игру, втягивая ее в длинные розыгрыши и заставляя ошибаться, была явно стабильнее, лучше видела корт.

БЕЗ СИЛ

Казалось, что первый гейм второй партии может стать переломным. Он получился сверхзатяжным, соперницы четырежды доходили до счета «ровно». При этом Шарапова большую часть времени диктовала сопернице свои условия, но при этом успела проявить характер, отыграв брейк-пойнт, и в итоге дожала Халеп. Этот успех мог стать очень важным с точки зрения психологии.

Но, как выяснилось, это было лишь началом конца — у Шараповой, для которой вообще весь сезон по известным причинам вышел скомканным, банально кончились силы. Да, она сумела наладить первую подачу и благодаря этому побороться с Халеп. Но на протяжении всего второго сета эту борьбу можно было наблюдать лишь в геймах на подаче россиянки.

Тогда как прием у Шараповой разладился совершенно — за всю партию она взяла у румынки лишь три мяча. Два «своих» гейма Халеп выиграла под ноль, а Шарапова продолжила коллекционировать невынужденные ошибки, количество которых в итоге едва не перевалило за четыре десятка — например, в четвертом гейме она неплохо выглядела, но при счете 30:30 допустила две помарки.

А Халеп и не думала ослаблять хватку, продолжая бомбить соперницу с задней линии. Та раз за разом оказывалась в невыгодных ситуациях, ее игра выглядела слишком простой. Классные атакующие розыгрыши Шарапова постоянно чередовала с ударами в аут. Когда Халеп отменным форхэндом в линию заработала очередной брейк-пойнт, а вслед за этим россиянка снова сорвала удар и счет стал 2:5, дело было сделано.