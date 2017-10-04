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https://sport.mail.ru/news/tennis/31218654/
4 октября 2017, 15:14 | Теннис | Чемпионат.com

Свитолина победила Барти и сыграет с Весниной на турнире в Пекине

Украинская теннисистка Элина Свитолина (3) пробилась в третий круг турнира в Пекине, в двух партиях обыграв представительницу Австралии Эшли Барти со счётом 6:4, 6:2.

Украинская теннисистка <span class=error>Элина</span> Свитолина (3) пробилась в третий круг турнира в Пекине в двух партиях обыграв представительницу Австралии <span class=error>Эшли</span> <span class=error>Барти</span> со счётом 6:4 6:2. Увеличить
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Продолжительность противостояния составила 1 час 14 минут. Уроженка Одессы дважды подала навылет, совершила 1 двойную ошибку и реализовала 4 из 13 брейк-пойнтов. На счету Барти 3 эйса, 3 двойные ошибки и 1 брейк.

За выход в четвертьфинал соревнований в Пекине Свитолина поспорит с россиянкой Еленой Весниной. Турнир завершится 8 октября.
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