Свитолина победила Барти и сыграет с Весниной на турнире в Пекине

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Продолжительность противостояния составила 1 час 14 минут. Уроженка Одессы дважды подала навылет, совершила 1 двойную ошибку и реализовала 4 из 13 брейк-пойнтов. На счету Барти 3 эйса, 3 двойные ошибки и 1 брейк.

За выход в четвертьфинал соревнований в Пекине Свитолина поспорит с россиянкой Еленой Весниной. Турнир завершится 8 октября.