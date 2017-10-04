Свитолина победила Барти и сыграет с Весниной на турнире в Пекине
Украинская теннисистка Элина Свитолина (3) пробилась в третий круг турнира в Пекине, в двух партиях обыграв представительницу Австралии Эшли Барти со счётом 6:4, 6:2.
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Продолжительность противостояния составила 1 час 14 минут. Уроженка Одессы дважды подала навылет, совершила 1 двойную ошибку и реализовала 4 из 13
За выход в четвертьфинал соревнований в Пекине Свитолина поспорит с россиянкой Еленой Весниной. Турнир завершится 8 октября.
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