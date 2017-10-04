Белорусская федерация тенниса уделит особое внимание подготовке молодых игроков

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Новый руководитель был избран на должность в середине мая текущего года. На прошедшей сегодня конференции в Национальном олимпийском комитете были поведены итоги работы за 2013−2017 годы, внесены изменения в устав организации, утверждены заместители председателя и генеральный секретарь, а также бюро правления. Заместителями председателя БФТ стали председатель правления ОАО «Белагропромбанк» Анатолий Лысюк и капитан мужской сборной Беларуси Владимир Волчков. Последний будет отвечать за спортивную часть деятельности федерации. Сергей Тетерин особо отметил необходимость поддержки подрастающего поколения, появления новых звезд в теннисе. «Наш вид спорта благодаря современным технологиям меняется столь стремительно, что необходимо тщательно следить за всеми новшествами в подготовке теннисистов. Федерация особое внимание уделит подготовке молодых игроков. Я провел анализ белорусского тенниса за последние пять лет. Из серьезных игроков за это время у нас появилась лишь одна Вера Лапко. Успехи остальной молодежи носили больше случайный, чем системный характер. К примеру, последний матч за выход в Мировую группу Кубка Дэвиса. Два игрока по причине травм выпали из состава — и все, их заменить некем. Не смогли попасть в элитный дивизион, хотя были очень близки к этому. Поражение в Кубке Дэвиса от швейцарцев станет хорошим уроком на будущее для Белорусской федерации тенниса. Необходимо иметь достаточное количество игроков высокого класса. Это и станет одной из важных задач для Владимира Волчкова на посту зампредседателя», — отметил Сергей Тетерин.

Руководитель БФТ также обратил внимание, что впереди у белорусского тенниса ответственный экзамен — ноябрьский финал Кубка Федерации. По его словам, ведущая белорусская теннисистка Виктория Азаренко ведет подготовку к турниру, но сможет ли принять участие в решающем поединке со сборной США в «Чижовка-Арене», станет известно после судебного заседания об опекунстве над сыном, которое намечено у Азаренко в США на 12 октября.

Важным направлением для Белорусской федерации тенниса остается международная деятельность. Генеральным секретарем БФТ утвержден член Исполкома НОК Беларуси Антон Юспа, который уже хорошо известен по работе на посту директора БФТ.