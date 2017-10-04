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4 октября 2017, 14:03 | Теннис | ТАСС

Шарапова проиграла второй ракетке мира Халеп и не вышла в ¼ финала турнира WTA в Китае

МОСКВА, 4 октября. /ТАСС/. Россиянка Мария Шарапова проиграла второй «ракетке» мира румынке Симоне Халеп и не смогла выйти в четвертьфинал турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в Пекине.

Россиянка уступила со счетом 2:6 2:6. Увеличить
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Шарапова уступила в двух сетах со счетом 2:6, 2:6. 30-летняя россиянка в восьмой раз в карьере играла с Халеп и впервые проиграла.
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