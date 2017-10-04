Шарапова проиграла второй ракетке мира Халеп и не вышла в ¼ финала турнира WTA в Китае

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Шарапова уступила в двух сетах со счетом 2:6, 2:6. 30-летняя россиянка в восьмой раз в карьере играла с Халеп и впервые проиграла.