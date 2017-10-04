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4 октября 2017, 11:25 | Теннис | Спорт-Экспресс

Кузнецова и Хачанов представят Россию на Кубке Хопмана

Стали известны составы команд, которые выступят на Кубке Хопмана-2018 в Перте.

Стали известны составы команд которые выступят на Кубке <span class=error>Хопмана</span>-2018 в <span class=error>Перте</span>. Увеличить
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Сборную России на турнире представят Светлана Кузнецова и Карен Хачанов. В турнире также примет участие швейцарец Роджер Федерер, который выступит вместе с Белиндой Бенчич.

Полный состав участников Кубка Хопмана-2018:

Россия — Светлана Кузнецова, Карен Хачанов.

Швейцария — Белинда Бенчич, Роджер Федерер.

Германия — Ангелик Кербер, Александр Зверев.

Бельгия — Элисе Мертенс, Давид Гоффен.

Австралия — Дарья Гаврилова, Танаси Коккинакис.

Канада — Эжени Бушар, Вашек Поспишил.

США — Коко Вандевеге, Джек Сок.

Япония — Наоми Осака, Юити Сугита.

Турнир пройдет с 30 декабря по 6 января.
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