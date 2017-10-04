Кузнецова и Хачанов представят Россию на Кубке Хопмана
Стали известны составы команд, которые выступят на Кубке Хопмана-2018 в Перте.
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Сборную России на турнире представят Светлана Кузнецова и Карен Хачанов. В турнире также примет участие швейцарец Роджер Федерер, который выступит вместе с Белиндой Бенчич.
Полный состав участников Кубка Хопмана-2018:
Россия — Светлана Кузнецова, Карен Хачанов.
Швейцария — Белинда Бенчич, Роджер Федерер.
Германия — Ангелик Кербер, Александр Зверев.
Бельгия — Элисе Мертенс, Давид Гоффен.
Австралия — Дарья Гаврилова, Танаси Коккинакис.
Канада — Эжени Бушар, Вашек Поспишил.
США — Коко Вандевеге, Джек Сок.
Япония — Наоми Осака, Юити Сугита.
Турнир пройдет с 30 декабря по 6 января.
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