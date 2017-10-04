Макарова и Веснина вышли в полуфинал турнира в Пекине в парном разряде
Российские теннисистки Екатерина Макарова и Елена Веснина (2) пробились в полуфинал турнира в Пекине (Китай) в парном разряде.
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В четвертьфинале соревнований они одолели представительницу Словении Андрею Клепач и испанку
За выход в финал соревнований в Пекине олимпийские чемпионки 2016 года в парном разряде поспорят либо с дуэтом Тимя Бабош (Венгрия) / Андреа Главачкова (Чехия, 4), либо с победительницами противостояния
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