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https://sport.mail.ru/news/tennis/31215013/
4 октября 2017, 11:23 | Теннис | Чемпионат.com

Макарова и Веснина вышли в полуфинал турнира в Пекине в парном разряде

Российские теннисистки Екатерина Макарова и Елена Веснина (2) пробились в полуфинал турнира в Пекине (Китай) в парном разряде.

Российские теннисистки Екатерина <span class=error>Макарова</span> и Елена <span class=error>Веснина</span> (2) пробились в полуфинал турнира в Пекине (Китай) в парном разряде. Увеличить
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В четвертьфинале соревнований они одолели представительницу Словении Андрею Клепач и испанку Марию-Хосе Мартинес-Санчес со счётом 4:6, 6:0, [10:7]. Продолжительность противостояния составила 1 час 22 минуты.

За выход в финал соревнований в Пекине олимпийские чемпионки 2016 года в парном разряде поспорят либо с дуэтом Тимя Бабош (Венгрия) / Андреа Главачкова (Чехия, 4), либо с победительницами противостояния Анна-Лена Грёнефельд (Германия) / Квета Пешке (Чехия, 8) — Кики Бертенс (Нидерланды) / Юлия Гёргес (Германия).
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