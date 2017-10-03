Жерар Пике не будет организовывать теннисный турнир, который стал бы альтернативой «Кубку Дэвиса»

Чешская теннисистка Барбора Стрыкова выразила недовольство 10-минутным перерывом во время матча с латвийкой Еленой Остапенко в Ухане. Напомним, что, согласно правилам WTA, перерыв делается перед решающей партией матча при игре в экстремальных условиях (когда индекс теплового стресса равен или больше 30,1°С).