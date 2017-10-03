Жерар Пике не будет организовывать теннисный турнир, который стал бы альтернативой «Кубку Дэвиса»
Защитник ФК «Барселона» Жерар Пике не будет организовывать мужской теннисный турнир, который мог бы стать альтернативой командному чемпионату мира по теннису «Кубок Дэвиса». Его организация не будет бороться за право проведения этих соревнований.
В настоящее время в числе претендентов на это право остались промоутеры Открытого чемпионата Австралии и турнира в
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