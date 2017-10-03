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https://sport.mail.ru/news/tennis/31210456/
3 октября 2017, 22:35 | Теннис | GoTennis.ru

Мария Шарапова: Раньше можно было не беспокоиться о стартовых поединках

Россиянка Мария Шарапова прокомментировала состояние конкуренции в женском Туре.

«Пока мне трудно об этом судить. Мне кажется, конкуренция стала выше, но и возможностей появилось больше.

Раньше можно было не беспокоиться о стартовых поединках. Ты знала, что одержишь победу в двух сетах. Ты была уверена, что пройдёшь их, даже если у тебя недостаточно практики. Сейчас всё по-другому. В первых, вторых, третьих, четвёртых кругах слишком много сильных соперниц.

С другой стороны, возможностей стало больше, многое изменилось. За последнее время сменилось несколько лидеров рейтинга, — приводит слова Шараповой издание Tennis World USA.
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