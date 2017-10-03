Александр Зверев преодолел барьер первого круга турнира в Пекине

Теннисисты провели на корте 1 час 32 минуты. За это время 20-летний Зверев сделал семь эйсов, трижды ошибся при подаче и реализовал три брейк-пойнта, а 22-летний Эдмунд трижды подал навылет, допустил семь двойных ошибок и сделал один брейк. Теперь счёт в личных встречах стал 2:0 в пользу немца.

Следующим соперником Зверева на соревнованиях China Open будет итальянец Фабио Фоньини.