Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/tennis/31209625/
3 октября 2017, 20:14 | Теннис | GoTennis.ru

Александр Зверев преодолел барьер первого круга турнира в Пекине

Четвёртая ракетка мира, немец Александр Зверев, в двух сетах обыграл британца Кайла Эдмунда, занимающего 47-ю строчку рейтинга ATP, со счётом 6/3, 7/6 (3) во втором раунде турнира в Пекине.

Теннисисты провели на корте 1 час 32 минуты. За это время 20-летний Зверев сделал семь эйсов, трижды ошибся при подаче и реализовал три брейк-пойнта, а 22-летний Эдмунд трижды подал навылет, допустил семь двойных ошибок и сделал один брейк. Теперь счёт в личных встречах стал 2:0 в пользу немца.

Следующим соперником Зверева на соревнованиях China Open будет итальянец Фабио Фоньини.
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Тенниса

Шарапова может сыграть на турнире «ВТБ Кубок Кремля», получив wild card

Шарапова может сыграть на турнире «ВТБ Кубок Кремля», получив wild card

МОСКВА, 3 октября. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Россиянка Мария Шарапова может сыграть на турнире «ВТБ Кубок Кремля» — организаторы готовы предоставить теннисистке wild card (специальное приглашение). Об этом ТАСС сообщил президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев.
Еще 7 новостей  Все новости
03 октября

Шамиль Тарпищев: Мы под Шарапову держим wild card на "ВТБ Кубок Кремля"

Пекин. Расписание пятого игрового дня

Александр Зверев преодолел барьер первого круга турнира в Пекине