Александр Зверев преодолел барьер первого круга турнира в Пекине
Четвёртая ракетка мира, немец Александр Зверев, в двух сетах обыграл британца Кайла Эдмунда, занимающего 47-ю строчку рейтинга ATP, со счётом 6/3, 7/6 (3) во втором раунде турнира в Пекине.
Теннисисты провели на корте 1 час 32 минуты. За это время 20-летний Зверев сделал семь эйсов, трижды ошибся при подаче и реализовал три
Следующим соперником Зверева на соревнованиях China Open будет итальянец Фабио Фоньини.
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