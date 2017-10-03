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https://sport.mail.ru/news/tennis/31209212/
3 октября 2017, 19:54 | Теннис | ТАСС

Шарапова может сыграть на турнире «ВТБ Кубок Кремля», получив wild card

МОСКВА, 3 октября. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Россиянка Мария Шарапова может сыграть на турнире «ВТБ Кубок Кремля» — организаторы готовы предоставить теннисистке wild card (специальное приглашение). Об этом ТАСС сообщил президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев.

По словам главы Федерации тенниса России <span class=error>Шамиля</span> Тарпищева многое будет зависеть от физического состояния спортсменки. Увеличить
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«ВТБ Кубок Кремля» пройдет с 14 по 22 октября на кортах спорткомплекса «Олимпийский».

«Не исключено, что Шарапова сыграет в Москве. Думаю, тут многое будет зависеть от ее физического состояния, — сказал Тарпищев. — Но мы под Шарапову держим wild card. Хотя, даже если она не сможет, думаю, что кто-то из первой десятки рейтинга все же сможет доехать в Москву».

Свое участие в турнире уже подтвердили россиянка Светлана Кузнецова (девятый номер рейтинга), британка Йоханна Конта (7) и словачка Доминика Цибулкова (10).

Общий призовой фонд турнира составит $1,6 млн.
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