Шарапова может сыграть на турнире «ВТБ Кубок Кремля», получив wild card
МОСКВА, 3 октября. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Россиянка Мария Шарапова может сыграть на турнире «ВТБ Кубок Кремля» — организаторы готовы предоставить теннисистке wild card (специальное приглашение). Об этом ТАСС сообщил президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев.
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«ВТБ Кубок Кремля» пройдет с 14 по 22 октября на кортах спорткомплекса «Олимпийский».
«Не исключено, что Шарапова сыграет в Москве. Думаю, тут многое будет зависеть от ее физического состояния, — сказал Тарпищев. — Но мы под Шарапову держим wild card. Хотя, даже если она не сможет, думаю, что
Свое участие в турнире уже подтвердили россиянка Светлана Кузнецова (девятый номер рейтинга), британка Йоханна Конта (7) и словачка Доминика Цибулкова (10).
Общий призовой фонд турнира составит $1,6 млн.
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