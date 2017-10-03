Крис Эверт: После возвращения Серена уже не будет единоличным лидером

«Мне кажется, за год уровень теннисистов в Туре вырос, так что Серена уже не будет единоличным лидером. Другие теннисистки поняли, что тоже могут занять первую строчку рейтинга. Они конкурировали друг с другом и благодаря этому становились сильнее с точки зрения физической и психологической подготовки. Поэтому в этом сезоне так много победительниц. К моменту возвращения Серены их уровень станет ещё выше.

Другие теннисистки вышли на первый план, так что они больше не будут бояться её как раньше, — приводит слова Эверт AFP.