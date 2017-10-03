Дарья Касаткина назвала имя своего нового наставника

«К решению прекратить работу с Платеником я пришла постепенно. На протяжении трёх лет мы сотрудничали и добивались успеха. Но несколько месяцев назад я осознала, что мой прогресс остановился. Мы обсудили это и решили, что мне нужен другой наставник.

На турнир «ВТБ Кубок Кремля» я отправлюсь уже с новым тренером — Филиппом Дехасом, который ранее работал со Стивом Дарсисом и Мариной Заневской. Сейчас мне не хочется терять время. «Кубок Кремля» — один из моих любимых турниров, на котором я играла ещё в детстве. Так что мне хочется подготовиться к нему как можно лучше.

До знакомства с Владо я полгода работала с Дехасом в 17 лет, так что он был первым человеком, который пришёл мне в голову. Мне нравилось с ним сотрудничать, но тогда нам мешали определённые обстоятельства. Сейчас мы с удовольствием возобновим нашу совместную работу.