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https://sport.mail.ru/news/tennis/31202009/
3 октября 2017, 10:13 | Теннис | Р-Спорт

Шарапова обыграла Макарову во втором круге турнира в Пекине

МОСКВА, 3 окт — Р-Спорт. Россиянка Мария Шарапова вышла в третий круг теннисного турнира в Пекине, призовой фонд которого составляет почти 6,4 миллиона долларов, обыграв свою соотечественницу Екатерину Макарову.

Россиянка Мария Шарапова вышла в третий круг теннисного турнира в Пекине призовой фонд которого составляет почти 64 миллиона долларов обыграв свою соотечественницу Екатерину Макарову. Увеличить
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Матч второго круга завершился победой Шараповой со счетом 6:4, 4:6, 6:1. Матч продолжался 2 часа 12 минут.

Следующей соперницей Шараповой станет победительница матча Магдалена Рыбарикова (Словакия) — Симона Халеп (Румыния, 2-й номер посева).

Ранее во вторник в третий круг турнира пробились россиянки Елена Веснина и Дарья Касаткина.
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