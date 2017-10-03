Шарапова обыграла Макарову во втором круге турнира в Пекине
МОСКВА, 3 окт —
Р-Спорт. Россиянка Мария Шарапова вышла в третий круг теннисного турнира в Пекине, призовой фонд которого составляет почти 6,4 миллиона долларов, обыграв свою соотечественницу Екатерину Макарову.
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Матч второго круга завершился победой Шараповой со счетом 6:4, 4:6, 6:1. Матч продолжался 2 часа 12 минут.
Следующей соперницей Шараповой станет победительница матча Магдалена Рыбарикова (Словакия) — Симона Халеп (Румыния, 2-й номер посева).
Ранее во вторник в третий круг турнира пробились россиянки Елена Веснина и Дарья Касаткина.
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