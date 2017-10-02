Шарапова направит доходы от продажи своих конфет в фонд помощи Пуэрто-Рико
Россиянка Мария Шарапова направит все доходы от продажи в интернете конфет и шоколада своей марки в фонд помощи
Пуэрто-Рико, который пострадал от ураганов «Ирма» и «Мария».
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Фонд создан
— Менее 12 месяцев назад я посетила прекрасный остров
Я слежу за невероятной работой Моники для острова. Буду продолжать поддерживать ее работу по сбору средств. Все доходы от продажи товаров с сайта до конца года будут направляться в фонд Моники.
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