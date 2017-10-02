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https://sport.mail.ru/news/tennis/31197713/
2 октября 2017, 20:19 | Теннис | Спорт-Экспресс

Шарапова направит доходы от продажи своих конфет в фонд помощи Пуэрто-Рико

Россиянка Мария Шарапова направит все доходы от продажи в интернете конфет и шоколада своей марки в фонд помощи Пуэрто-Рико, который пострадал от ураганов «Ирма» и «Мария».

Россиянка Мария <span class=error>Шарапова</span> направит все доходы от продажи в интернете конфет и шоколада своей марки в фонд помощи <nobr>Пуэрто-Рико</nobr> который пострадал от ураганов <span class=error>Ирма</span> и Мария. Увеличить
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Фонд создан пуэрто-риканской теннисисткой Моникой Пуиг.

— Менее 12 месяцев назад я посетила прекрасный остров Пуэрто-Рико для выставочного матча Моники Пуиг, — написал Шарапова в Фейсбуке. — Я влюбилась в этот остров, его людей и культуру. На расстоянии просто ужасно видеть, как пострадал остров и его люди.

Я слежу за невероятной работой Моники для острова. Буду продолжать поддерживать ее работу по сбору средств. Все доходы от продажи товаров с сайта до конца года будут направляться в фонд Моники.
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