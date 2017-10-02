Шарапова направит доходы от продажи своих конфет в фонд помощи Пуэрто-Рико

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Фонд создан пуэрто-риканской теннисисткой Моникой Пуиг.

— Менее 12 месяцев назад я посетила прекрасный остров Пуэрто-Рико для выставочного матча Моники Пуиг, — написал Шарапова в Фейсбуке. — Я влюбилась в этот остров, его людей и культуру. На расстоянии просто ужасно видеть, как пострадал остров и его люди.

Я слежу за невероятной работой Моники для острова. Буду продолжать поддерживать ее работу по сбору средств. Все доходы от продажи товаров с сайта до конца года будут направляться в фонд Моники.