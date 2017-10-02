Павлюченкова не сумела выйти в третий круг теннисного турнира в Пекине
МОСКВА, 2 октября. /ТАСС/. Российская теннисистка Анастасия Павлюченкова уступила датчанке Каролин Возняцки в матче второго круга турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в Пекине.
Встреча завершилась со счетом 6:2, 6:2 в пользу датской спортсменки, посеянной под пятым номером на турнире. Матч продолжался 1 час 20 минут.
В третьем круге Возняцки сыграет с победительницей матча между чешкой Петрой Квитовой и представительницей США Варварой Лепченко.
Другая россиянка Елена Веснина ранее в понедельник одержала победу над польской спортсменкой Магдой Линнет. Соперница российской теннисистки отказалась продолжать матч
Открытый чемпионат Китая проходит на покрытии «хард». Призовой фонд турнира составляет около $6,4 млн. Соревнования завершатся 8 октября.
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