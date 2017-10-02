China Open. Доминика Цибулкова уступила Элизе Мертенс

Матч продолжался 1 час 23 минуты. За это время 28-летняя Цибулкова ни разу не подала навылет, допустила две двойные ошибки и сделала три брейка, а 21-летняя Мертенс выполнила пять брейков, четыре раза ошиблась при подаче и реализовала пять брейк-пойнтов. Теперь счёт в личных встречах стал 1:1.

Следующей соперницей Мертенс на соревнованиях China Open станет француженка Каролин Гарсия.