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https://sport.mail.ru/news/tennis/31194660/
2 октября 2017, 15:33 | Теннис | GoTennis.ru

China Open. Доминика Цибулкова уступила Элизе Мертенс

Десятая ракетка мира, словачка Доминика Цибулкова, проиграла бельгийке Элизе Мертенс, занимающей 38-ю строчку рейтинга WTA, со счётом 6/7 (4), 1/6 на старте турнира в Пекине.

Матч продолжался 1 час 23 минуты. За это время 28-летняя Цибулкова ни разу не подала навылет, допустила две двойные ошибки и сделала три брейка, а 21-летняя Мертенс выполнила пять брейков, четыре раза ошиблась при подаче и реализовала пять брейк-пойнтов. Теперь счёт в личных встречах стал 1:1.

Следующей соперницей Мертенс на соревнованиях China Open станет француженка Каролин Гарсия.
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