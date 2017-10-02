China Open. Доминика Цибулкова уступила Элизе Мертенс
Десятая ракетка мира, словачка Доминика Цибулкова, проиграла бельгийке Элизе Мертенс, занимающей 38-ю строчку рейтинга WTA, со счётом 6/7 (4), 1/6 на старте турнира в Пекине.
Матч продолжался 1 час 23 минуты. За это время 28-летняя Цибулкова ни разу не подала навылет, допустила две двойные ошибки и сделала три брейка, а 21-летняя Мертенс выполнила пять брейков, четыре раза ошиблась при подаче и реализовала пять
Следующей соперницей Мертенс на соревнованиях China Open станет француженка Каролин Гарсия.
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