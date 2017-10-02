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https://sport.mail.ru/news/tennis/31193315/
2 октября 2017, 14:04 | Теннис | GoTennis.ru

Пекин. Гарбин Мугуруса не смогла доиграть матч против Барборы Стрыковой

Первая ракетка мира, испанка Гарбин Мугуруса, снялась с матча против чешки Барборы Стрыковой, занимающей 29-ю строчку рейтинга WTA, при счёте 1/6, 0/2 на старте турнира в Пекине.

Теннисистки провели на корте 39 минут. За это время 23-летняя Мугуруса один раз подала навылет, ни разу не ошиблась при подаче и не сделала ни одного брейка, а 31-летняя Стрыкова выполнила один эйс, допустила одну двойную ошибку и реализовала четыре брейк-пойнта. Теперь счёт в личных встречах стал 3:3.

Следующей соперницей Стрыковой на соревнованиях China Open будет немка Юлия Гёргес.
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