Пекин. Гарбин Мугуруса не смогла доиграть матч против Барборы Стрыковой
Первая ракетка мира, испанка Гарбин Мугуруса, снялась с матча против чешки Барборы Стрыковой, занимающей 29-ю строчку рейтинга WTA, при счёте 1/6, 0/2 на старте турнира в Пекине.
Теннисистки провели на корте 39 минут. За это время 23-летняя Мугуруса один раз подала навылет, ни разу не ошиблась при подаче и не сделала ни одного брейка, а 31-летняя Стрыкова выполнила один эйс, допустила одну двойную ошибку и реализовала четыре
Следующей соперницей Стрыковой на соревнованиях China Open будет немка Юлия Гёргес.
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