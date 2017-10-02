Пекин. Гарбин Мугуруса не смогла доиграть матч против Барборы Стрыковой

Теннисистки провели на корте 39 минут. За это время 23-летняя Мугуруса один раз подала навылет, ни разу не ошиблась при подаче и не сделала ни одного брейка, а 31-летняя Стрыкова выполнила один эйс, допустила одну двойную ошибку и реализовала четыре брейк-пойнта. Теперь счёт в личных встречах стал 3:3.

Следующей соперницей Стрыковой на соревнованиях China Open будет немка Юлия Гёргес.