Андрей Кузнецов: Если бы мне удалось выиграть свой первый титул на турнире «ВТБ Кубок Кремля», то был бы вообще счастлив!

— Год получился непростой. Были как хорошие результаты, так и небольшие спады. Как ощущаете себя сейчас?

— Да, сезон получился непростой. Был период с большим количеством поражений. Но главное, что сейчас я доволен своей игрой. Может не хватает уверенности. Для этого я поехал на «Челленджер» во Францию, где выиграл несколько матчей. Надеюсь, это поможет на ближайших турнирах. В том числе и в Москве.

— Год, полтора назад вы говорили, что ставите перед собой задачу выиграть турнир. Вам бы хотелось, чтобы это произошло в Москве?

— Я от своих слов не отказываюсь. Хотелось бы, чтобы это произошло как можно скорее. Если бы мне удалось выиграть свой первый титул на турнире «ВТБ Кубок Кремля», то был бы вообще счастлив! Домашний турнир — это всегда особенные соревнования. А ещё если прибавляется к этому и первый трофей — что может быть лучше?

— Специалисты, ваши друзья отмечают, что на корте с раннего детства вы очень хладнокровны. И с психологической точки зрения умеете справляться со своими эмоциями. Но выступать дома всё равно сложно… что чувствуете, играя в «Олимпийском»?

— Признаюсь, в Москве играть сложнее, чем на других турнирах. Пару лет назад я даже не мог преодолеть барьер первого круга — будь то квалификация или основная сетка. Сейчас стало чуть легче — после того, как мне удалось добраться до четвертьфинала, давление немного ослабло. Но всё равно, выступая в Москве, чувствуешь дополнительную ответственность. Иногда это мешает. Правда, опыт у меня есть. И я знаю, как с этим справляться.