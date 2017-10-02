Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/tennis/31192622/
2 октября 2017, 13:27 | Теннис | GoTennis.ru

Пекин. Елена Веснина вышла во второй круг соревнований на отказе соперницы

20-я ракетка мира, россиянка Елена Веснина, прошла во второй круг турнира в Пекине, поскольку её соперница, полька Магда Линетт, занимающая 70-ю строчку рейтинга WTA, отказалась от продолжения борьбы. Матч завершился при счёте 6/0.

Теннисистки провели на корте 34 минуты. За это время 31-летняя Веснина сделала один эйс, ни разу не ошиблась при подаче и реализовала три брейк-пойнта, а 25-летняя Линетт ни разу не подала навылет, допустила одну двойную ошибку и не сделала ни одного брейка. Теперь счёт в личных встречах стал 1:1.

Следующей соперницей Весниной на соревнованиях China Open будет китаянка Йин-Йин Дуань.
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Тенниса

Еще 7 новостей  Все новости
02 октября

Андрей Кузнецов: Если бы мне удалось выиграть свой первый титул на турнире "ВТБ Кубок Кремля", то был бы вообще счастлив!

Пекин. Гарбин Мугуруса не смогла доиграть матч против Барборы Стрыковой

Коко Вандевеге преодолела барьер стартового раунда турнира в Пекине