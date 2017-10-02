Пекин. Елена Веснина вышла во второй круг соревнований на отказе соперницы
20-я ракетка мира, россиянка Елена Веснина, прошла во второй круг турнира в Пекине, поскольку её соперница, полька Магда Линетт, занимающая 70-ю строчку рейтинга WTA, отказалась от продолжения борьбы. Матч завершился при счёте 6/0.
Теннисистки провели на корте 34 минуты. За это время 31-летняя Веснина сделала один эйс, ни разу не ошиблась при подаче и реализовала три
Следующей соперницей Весниной на соревнованиях China Open будет китаянка
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