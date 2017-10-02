Пекин. Елена Веснина вышла во второй круг соревнований на отказе соперницы

Теннисистки провели на корте 34 минуты. За это время 31-летняя Веснина сделала один эйс, ни разу не ошиблась при подаче и реализовала три брейк-пойнта, а 25-летняя Линетт ни разу не подала навылет, допустила одну двойную ошибку и не сделала ни одного брейка. Теперь счёт в личных встречах стал 1:1.

Следующей соперницей Весниной на соревнованиях China Open будет китаянка Йин-Йин Дуань.