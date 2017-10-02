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https://sport.mail.ru/news/tennis/31189868/
2 октября 2017, 11:24 | Теннис | GoTennis.ru

Rakuten Japan Open. Марин Чилич успешно стартовал на турнире

Пятая ракетка мира, хорват Марин Чилич, переиграл грека Стефаноса Циципаса, занимающего 115-ю строчку рейтинга ATP, со счётом 6/3, 6/2 в первом раунде турнира в Токио.

Матч продолжался 1 час 14 минут. За это время 29-летний Чилич сделал восемь эйсов, трижды ошибся при подаче и реализовал четыре брейк-пойнта, а 19-летний Циципас дважды подал навылет, допустил две двойные ошибки и сделал один брейк. Ранее спортсмены друг с другом не встречались.

Во втором круге соревнований Rakuten Japan Open Чилич померится силами либо со своим соотечественником Франко Скугором, либо с японцем Ясутакой Утиямой.
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