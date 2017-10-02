Rakuten Japan Open. Марин Чилич успешно стартовал на турнире

Матч продолжался 1 час 14 минут. За это время 29-летний Чилич сделал восемь эйсов, трижды ошибся при подаче и реализовал четыре брейк-пойнта, а 19-летний Циципас дважды подал навылет, допустил две двойные ошибки и сделал один брейк. Ранее спортсмены друг с другом не встречались.

Во втором круге соревнований Rakuten Japan Open Чилич померится силами либо со своим соотечественником Франко Скугором, либо с японцем Ясутакой Утиямой.