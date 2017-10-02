Rakuten Japan Open. Марин Чилич успешно стартовал на турнире
Пятая ракетка мира, хорват Марин Чилич, переиграл грека Стефаноса Циципаса, занимающего 115-ю строчку рейтинга ATP, со счётом 6/3, 6/2 в первом раунде турнира в Токио.
Матч продолжался 1 час 14 минут. За это время 29-летний Чилич сделал восемь эйсов, трижды ошибся при подаче и реализовал четыре
Во втором круге соревнований Rakuten Japan Open Чилич померится силами либо со своим соотечественником Франко Скугором, либо с японцем Ясутакой Утиямой.
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