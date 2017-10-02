Теннисист Андрей Рублев стал первой ракеткой России
МОСКВА, 2 окт —
Р-Спорт. Андрей Рублев занимает самое высокое место среди россиян в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР), новая версия которого опубликована на официальном сайте организации.
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Рублев, который на прошлой неделе проиграл во втором круге теннисного турнира в Чэнду (Китай), опустился на 39-е место в рейтинге АТР, однако ранее являвшийся первой ракеткой России Карен Хачанов, также вылетевший во втором раунде турнира, потерял 10 позиций и стал 42-м.
Бельгиец Давид Гоффен, завоевавший титул на турнире в Шэньчжэне (Китай), поднялся на 11-ю строчку в рейтинге, в первой десятке изменений не произошло.
Рейтинг ATP, версия от 2 октября:
1 (1). Рафаэль Надаль (Испания) — 9465 очков,
2 (2). Роджер Федерер (Швейцария) — 7505,
3 (3). Энди Маррей (Великобритания) — 6790,
4 (4). Александр Зверев (Германия) — 4310,
5 (5). Марин Чилич (Хорватия) — 4155,
6 (6). Новак Джокович (Сербия) — 4125,
7 (7). Доминик Тим (Австрия) — 3925,
8 (8). Григор Димитров (Болгария) — 3575,
9 (9). Станислас Вавринка (Швейцария) — 3540,
10 (10). Пабло
11 (12). Давид Гоффен (Бельгия) — 2855…
39 (37). Андрей Рублев (Россия) — 1182…
42 (32). Карен Хачанов (Россия) — 1100…
64 (62). Даниил Медведев (Россия) — 819…
87 (91). Андрей Кузнецов (Россия) — 611…
89 (88). Евгений Донской (Россия) — 607.
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