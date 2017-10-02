Александра Саснович вернулась в первую сотню мирового теннисного рейтинга

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В обновленном мировом рейтинге Саснович поднялась на 5 позиций и занимает сейчас 97-е место, имея 630 очков. Вплотную к первой сотне приблизилась еще одна белоруска Арина Соболенко, которая на прошлой неделе дошла до полуфинала турнира в Ташкенте. Она находится на 101-й строке, набрав 614 баллов. Вера Лапко занимает 189-е место, Виктория Азаренко на 200-й позиции.

В первой десятке женского рейтинга произошли небольшие перестановки — латвийская теннисистка Елена Остапенко с 10-го места поднялась на 8-е, россиянка Светлана Кузнецова опустилась на 9-ю позицию, словачка Доминика Цибулкова находится на 10-м месте.

Топ-10 рейтинга WTA:

1. Гарбинье Мугуруса (Испания) — 6245 очков,

2. Симона Халеп (Румыния) — 5645,

3. Элина Свитолина (Украина) — 5640,

4. Каролина Плишкова (Чехия) — 5605,

5. Винус Уильямс (США) — 4652,

6. Каролин Возняцки (Дания) — 4640,

7. Йоханна Конта (Великобритания) — 4435,

8. Елена Остапенко (Латвия) — 4130,

9. Светлана Кузнецова (Россия) — 4415,

10. Доминика Цибулкова (Словакия) — 3330.

Первая десятка мужского рейтинга осталась прежней:

1. Рафаэль Надаль (Испания) — 9465,

2. Роджер Федерер (Швейцария) — 7505,

3. Энди Маррей (Великобритания) — 6790,

4. Александр Зверев (Германия) — 4310,

5. Марин Чилич (Хорватия) — 4155,

6. Новак Джокович (Сербия) — 4125,

7. Доминик Тим (Австрия) — 3925,

8. Григор Димитров (Болгария) — 3575,

9. Стэн Вавринка (Швейцария) — 3540,

10. Пабло Каррено Буста (Испания) — 2855.

Лучший из белорусов — Егор Герасимов, который имеет 460 очков и находится на 125-м месте. В парном рейтинге ветеран белорусского тенниса Максим Мирный занимает 56-е место.