Александра Саснович вернулась в первую сотню мирового теннисного рейтинга
2 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусская теннисистка Александра Саснович вновь вошла в топ-100 рейтинга WTA, сообщает корреспондент БЕЛТА.
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В обновленном мировом рейтинге Саснович поднялась на 5 позиций и занимает сейчас 97-е место, имея 630 очков. Вплотную к первой сотне приблизилась еще одна белоруска Арина Соболенко, которая на прошлой неделе дошла до полуфинала турнира в Ташкенте. Она находится на 101-й строке, набрав 614 баллов. Вера Лапко занимает 189-е место, Виктория Азаренко на 200-й позиции.
В первой десятке женского рейтинга произошли небольшие перестановки — латвийская теннисистка Елена Остапенко с 10-го места поднялась на 8-е, россиянка Светлана Кузнецова опустилась на 9-ю позицию, словачка Доминика Цибулкова находится на 10-м месте.
Топ-10 рейтинга WTA:
1. Гарбинье Мугуруса (Испания) — 6245 очков,
2. Симона Халеп (Румыния) — 5645,
3. Элина Свитолина (Украина) — 5640,
4. Каролина Плишкова (Чехия) — 5605,
5. Винус Уильямс (США) — 4652,
6. Каролин Возняцки (Дания) — 4640,
7. Йоханна Конта (Великобритания) — 4435,
8. Елена Остапенко (Латвия) — 4130,
9. Светлана Кузнецова (Россия) — 4415,
10. Доминика Цибулкова (Словакия) — 3330.
Первая десятка мужского рейтинга осталась прежней:
1. Рафаэль Надаль (Испания) — 9465,
2. Роджер Федерер (Швейцария) — 7505,
3. Энди Маррей (Великобритания) — 6790,
4. Александр Зверев (Германия) — 4310,
5. Марин Чилич (Хорватия) — 4155,
6. Новак Джокович (Сербия) — 4125,
7. Доминик Тим (Австрия) — 3925,
8. Григор Димитров (Болгария) — 3575,
9. Стэн Вавринка (Швейцария) — 3540,
10. Пабло Каррено Буста (Испания) — 2855.
Лучший из белорусов — Егор Герасимов, который имеет 460 очков и находится на 125-м месте. В парном рейтинге ветеран белорусского тенниса Максим Мирный занимает 56-е место.
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