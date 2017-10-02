Путинцева улучшила свое положение в рейтинге WTA

Первая тройка лучших теннисисток мира осталась неизменной. За первой ракеткой мира испанкой Гарбинье Мугурусой располагается румынка Симона Халеп, третье место по-прежнему за украинкой Элиной Свитолиной.

Казахстанска Юлия Путинцева улучшила свое положение на одну строку, поднявшись с 48-ой позиции на 47-ю. Зарина Диас продвинулась в обратном направлении, понизив свой рейтинг с 62-ого места на 63-е. Ярослава Шведова совершила падение на 28 пунктов и сейчас находится на 151-ой позиции.

В парном разряде Шведова также ухудшила свое место в рейтинге, став 26-ой.