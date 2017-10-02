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https://sport.mail.ru/news/tennis/31188408/
2 октября 2017, 10:21 | Теннис | Sports.kz

Путинцева улучшила свое положение в рейтинге WTA

Вышел обновленный рейтинг спортсменок Женской теннисной ассоциации (WTA), сообщает Sports.kz.

Первая тройка лучших теннисисток мира осталась неизменной. За первой ракеткой мира испанкой Гарбинье Мугурусой располагается румынка Симона Халеп, третье место по-прежнему за украинкой Элиной Свитолиной.

Казахстанска Юлия Путинцева улучшила свое положение на одну строку, поднявшись с 48-ой позиции на 47-ю. Зарина Диас продвинулась в обратном направлении, понизив свой рейтинг с 62-ого места на 63-е. Ярослава Шведова совершила падение на 28 пунктов и сейчас находится на 151-ой позиции.

В парном разряде Шведова также ухудшила свое место в рейтинге, став 26-ой.

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