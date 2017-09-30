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30 сентября 2017, 21:30 | Теннис | Спорт-Экспресс

Возняцки квалифицировалась на итоговый турнир

Датчанка Каролин Возняцки стала шестой теннисисткой, отобравшейся на итоговый турнир WTA.

Датчанка <span class=error>Каролин</span> <span class=error>Возняцки</span> стала шестой теннисисткой <span class=error>отобравшейся</span> на итоговый турнир WTA. Увеличить
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Ранее на турнир квалифицировались Гарбинье Мугуруса, Симона Халеп, Каролина Плишкова, Элина Свитолина и Винус Уильямс.

Для Возняцки этот итоговый турнир станет пятым в карьере. Ее лучшим результатом был финал в 2010 году.

— Я очень рада, что смогла снова квалифицироваться на итоговый турнир, — приводит официальный сайт WTA слова Возняцки. — У меня сохранились прекрасные воспоминания от турнира, особенно с 2010 года, и я не могу дождаться, когда снова вернусь в Сингапур и покажу свою лучшую игру перед фантастическими болельщиками.

Итоговый турнир пройдет с 22 по 29 октября в Сингапуре.
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