Младенович проиграла 18 сетов подряд, уступив Инъин на старте турнира в Пекине

Для Младенович это девятое поражение в одиночном разряде подряд. За эти девять поединков француженка не взяла ни одной партии. Последнюю победу она одержала над немкой Татьяной Марией в первом круге турнира в Вашингтоне — 7:5, 3:6, 6:3.



Инъин и Младенович провели на корте 1 час 32 минуты. Китаянка выполнила 3 эйса, допустила 2 двойные ошибки, 19 раз пробила навылет с игры, сделала 19 невынужденных ошибок и использовала 4 брейк-пойнта из 6. На счету французской теннисистки 9 эйсов, 9 двойных, 25 виннеров, 22 неточности и 2 реализованных брейк-пойнта из 3.



Следующей соперницей китаянки станет либо россиянка Елена Веснина, либо полька Магда Линетт. Веснина уже играла с Инъин неделю назад, в первом круге турнира в Ухане, где победила со счётом 6:3, 6:4.