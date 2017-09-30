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https://sport.mail.ru/news/tennis/31180738/
30 сентября 2017, 20:07 | Теннис | Чемпионат.com

Младенович проиграла 18 сетов подряд, уступив Инъин на старте турнира в Пекине

Китаянка Дуань Инъин (WC) вышла во второй круг турнира серии Premier Mandatory в Пекине, обыграв француженку Кристину Младенович (13) в двух партиях — 7:5, 6:4.

Китаянка <span class=error>Дуань</span> <span class=error>Инъин</span> (WC) вышла во второй круг турнира серии Premier Mandatory в Пекине обыграв француженку Кристину Младенович (13) в двух партиях — 7:5 6:4. Увеличить
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Для Младенович это девятое поражение в одиночном разряде подряд. За эти девять поединков француженка не взяла ни одной партии. Последнюю победу она одержала над немкой Татьяной Марией в первом круге турнира в Вашингтоне — 7:5, 3:6, 6:3.

Инъин и Младенович провели на корте 1 час 32 минуты. Китаянка выполнила 3 эйса, допустила 2 двойные ошибки, 19 раз пробила навылет с игры, сделала 19 невынужденных ошибок и использовала 4 брейк-пойнта из 6. На счету французской теннисистки 9 эйсов, 9 двойных, 25 виннеров, 22 неточности и 2 реализованных брейк-пойнта из 3.

Следующей соперницей китаянки станет либо россиянка Елена Веснина, либо полька Магда Линетт. Веснина уже играла с Инъин неделю назад, в первом круге турнира в Ухане, где победила со счётом 6:3, 6:4.
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