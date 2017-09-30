Месть Марии. Шарапова выиграла в Пекине
Россиянка Мария Шарапова с победы начала выступления на турнире в Пекине, в первом круге в трех партиях переиграв Анастасию Севастову из Латвии, которой она уступила на US Open.
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НЕУДЕРЖИМАЯ
Наверное, даже хорошо, что насмешливый жребий выбрал в соперницы Шараповой, которая проводила свой первый матч после US Open, именно Севастову. Ту самую теннисистку из Латвии, которой Шарапова уступила в четвертом круге в
Месяц этот Шарапова провела, главным образом занимаясь продвижением своей вышедшей в свет автобиографии с претенциозным названием Unstoppable («Неудержимая»). Книга, кстати, должна выйти и на русском языке. Многие относятся к этому скептически, считая, что теннисисты должны думать только о кортах, мячах и ракетках, а все остальное — только помеха. Но это, конечно, глупость. Главная звезда турнира в Пекине — именно Шарапова, даром что сюда приехали девять игроков из первой десятки рейтинга, а россиянка — лишь 104-я ракетка мира. Ее матч был гвоздем программы первого дня — вечерняя сессия, центральный корт, сразу после церемонии открытия. Те же Симона Халеп или Ангелик Кербер играли днем, в порядке общей очереди.
И НЕРВЫ КАК КАНАТЫ
И организаторы не прогадали — матч получился таким же упорным, нервным и напряженным, как и на US Open. Характер игры тоже был похожим — Шарапова, как обычно, атаковала, обрушивая на соперницу град мощных ударов, а Севастова довольно спокойно все это выдерживала, отвечая то своей резкой контратакой, то укороченным или же просто дожидаясь, пока Шарапова ошибется. Первый сет продолжался больше часа и его победитель определился только на
Второй сет начался в брейка Шараповой, которая повела 2:0 и дальше относительно спокойно держала свою подачу. Но при счете 4:3 и 30:0 у россиянки случился провал, которые, увы, свойственны ей в последнее время. Она проиграла этот гейм, а затем без борьбы и следующий. При счете 4:5 на подаче Шараповой дело дошло до счета «ровно», но россиянка все же выиграла гейм. Впрочем, радость была недолгой, а развязка сета — неожиданной. При счете 6:5 в пользу Севастовой Шарапова вела 40:0 на своей подаче, но умудрилась упустить этот гейм, а вместе с ним и партию.
Все это очень напоминало то, как развивался матч на US Open. Победа Шараповой в первом сете, потом неожиданный провал во втором, остановить который так и не удалось. Аналогии только усилились, когда Севастова повела 1:0, а подача россиянки подвисла — 0:30.
Однако все пошло по другому сценарию, нежели в
Никто бы не удивился, если бы Севастова взяла и пятый гейм подряд, а вместе с ним и матч. И она была к этому близка — на подаче Шараповой было 15:40. Теперь уже россиянке пришлось отыгрывать матчболы — с этой задачей она справилась.
Пришлось Шараповой постоянно догонять и на
Во втором круге Шарапова сыграет с победительницей встречи между Екатериной Макаровой и американкой Дженнифер Брэди.
Пекин (Китай)
Турнир WTA China Open
Призовой фонд 6 381 679 долларов
Хард, открытые корты
Первый круг
ШАРАПОВА — Севастова (Латвия, 16) — 7:6 (7:3), 5:7, 7:6 (9:7).
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