Месть Марии. Шарапова выиграла в Пекине

НЕУДЕРЖИМАЯ

Наверное, даже хорошо, что насмешливый жребий выбрал в соперницы Шараповой, которая проводила свой первый матч после US Open, именно Севастову. Ту самую теннисистку из Латвии, которой Шарапова уступила в четвертом круге в Нью-Йорке. То был довольно странный матч: россиянка почти всю игру гоняла соперницу по корту, та, здорово двигаясь, возвращала все мячи, а потом Шарапова, пытаясь пробить эту стену, ошибалась сама. В основном после ударов справа, под которые она раз за разом забегала, предпочитая их всем остальным вариантам. В итоге по окончании матча превалирующим чувством было разочарование — россиянка имела все шансы победить, но сама разбазарила все возможности. И теперь появилась возможность понять, насколько случаен был итог той игры, состоявшейся месяц назад.

Месяц этот Шарапова провела, главным образом занимаясь продвижением своей вышедшей в свет автобиографии с претенциозным названием Unstoppable («Неудержимая»). Книга, кстати, должна выйти и на русском языке. Многие относятся к этому скептически, считая, что теннисисты должны думать только о кортах, мячах и ракетках, а все остальное — только помеха. Но это, конечно, глупость. Главная звезда турнира в Пекине — именно Шарапова, даром что сюда приехали девять игроков из первой десятки рейтинга, а россиянка — лишь 104-я ракетка мира. Ее матч был гвоздем программы первого дня — вечерняя сессия, центральный корт, сразу после церемонии открытия. Те же Симона Халеп или Ангелик Кербер играли днем, в порядке общей очереди.

И НЕРВЫ КАК КАНАТЫ

И организаторы не прогадали — матч получился таким же упорным, нервным и напряженным, как и на US Open. Характер игры тоже был похожим — Шарапова, как обычно, атаковала, обрушивая на соперницу град мощных ударов, а Севастова довольно спокойно все это выдерживала, отвечая то своей резкой контратакой, то укороченным или же просто дожидаясь, пока Шарапова ошибется. Первый сет продолжался больше часа и его победитель определился только на тай-брейке — чуть точнее и увереннее была россиянка.

Второй сет начался в брейка Шараповой, которая повела 2:0 и дальше относительно спокойно держала свою подачу. Но при счете 4:3 и 30:0 у россиянки случился провал, которые, увы, свойственны ей в последнее время. Она проиграла этот гейм, а затем без борьбы и следующий. При счете 4:5 на подаче Шараповой дело дошло до счета «ровно», но россиянка все же выиграла гейм. Впрочем, радость была недолгой, а развязка сета — неожиданной. При счете 6:5 в пользу Севастовой Шарапова вела 40:0 на своей подаче, но умудрилась упустить этот гейм, а вместе с ним и партию.

Все это очень напоминало то, как развивался матч на US Open. Победа Шараповой в первом сете, потом неожиданный провал во втором, остановить который так и не удалось. Аналогии только усилились, когда Севастова повела 1:0, а подача россиянки подвисла — 0:30.

Однако все пошло по другому сценарию, нежели в Нью-Йорке. Шарапова спасла этот гейм, а потом сделала два брейка — 5:2 и своя подача. Но те, кто в этот момент подумали, что все решено, заблуждались. Шарапова имела несколько матчболов, но в итоге проиграла три гейма кряду, в том числе два на собственной подаче — 5:5. А потом и еще один: поймавшая кураж Севастова без труда взяла свою подачу — 6:5 в пользу латвийской теннисистки.

Никто бы не удивился, если бы Севастова взяла и пятый гейм подряд, а вместе с ним и матч. И она была к этому близка — на подаче Шараповой было 15:40. Теперь уже россиянке пришлось отыгрывать матчболы — с этой задачей она справилась.

Пришлось Шараповой постоянно догонять и на тай-брейке — 0:2, 2:4, 5:6. С погоней россиянка справилась, а потом все же додавила неуступчивую Севастову, взяв таким образом реванш за поражение на US Open. На корте теннисистки провели 3 часа и 5 минут.

Во втором круге Шарапова сыграет с победительницей встречи между Екатериной Макаровой и американкой Дженнифер Брэди.

Пекин (Китай)

Турнир WTA China Open

Призовой фонд 6 381 679 долларов

Хард, открытые корты

Первый круг

ШАРАПОВА — Севастова (Латвия, 16) — 7:6 (7:3), 5:7, 7:6 (9:7).